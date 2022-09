Imputan a precandidato a concejal por empeñar vehículo robado

La agente fiscal en lo Penal de la Fiscalía de Capiatá, Abog. Carolina Martínez, presentó acta de imputación ante el juzgado penal de garantías de la zona en contra del ciudadano Darío González Paredez (41) por los hechos de manipulación de graficaciones técnicas, producción de documentos no auténticos y reducción, y solicitó el arresto domiciliario, que la cumple en la ciudad de Villarrica.

Según consta en el expediente fiscal, el imputado había empeñado una camioneta de la marca Hilux año 2018-2019 por un valor ínfimo de G. 10 millones a una tercera persona. El rodado está denunciado como robado en Brasil y se alteró el chasis del vehículo y se falsificaron documentos del mismo para poder hacer la transacción.

“Se realizaron varias pericias al vehículo y se constató que el chasis, los códigos del parabrisas y la parte exterior del rodado fueron totalmente adulterados, las documentaciones como la cédula verde y otros fueron falsificados, según se pudo comprobar desde el departamento de Automotores de la Policía Nacional. Además de todo eso, hay una denuncia vigente de robo del mismo vehículo en el país vecino, Brasil”, explicó la fiscala Carolina Martínez.

Asimismo, indicó que, en base a todos los elementos de convicción mencionados como las pericias, informes de automotores, capturas de mensajes y otros, se solicitó la imputación de Darío González Paredezy la aplicación de medidas alternativas a la prisión, pero sí restrictivas como el arresto domiciliario.

“Yo pedí la aplicación de arresto domiciliario a los efectos de que él esté totalmente sometido al proceso, como que son varios tipos penales existen varias diligencias que se deben realizar y por eso solicité la aplicación, pero todavía debe ser resuelto por el Juzgado Penal de Garantías de turno”, sostuvo la fiscala.

Darío González Paredez es precandidato a la Junta Departamental de Guairá por el movimiento Fuerza Republicana, liderado por el también imputado Diputado Ever Juan Aricio Noguera, quien también aspira a la Gobernación del cuarto departamento. Está ubicado como opción N°3 de la lista del oficialismo colorado y pese al grave delito por el cual está imputado no le afecta a su precandidatura debido a que todavía no hay una sentencia definitiva como lo exige la Constitución Nacional.

