Caso Javier Ibarra: arma y vainilla desaparecidas, claves para definir homicidio o suicidio

El equipo fiscal que investiga la muerte de Javier Ibarra dio a conocer que encontraron una graduación de 1.555 de plomo y antomonio en la mano del exfiscal, al realizarle la prueba de determinación de residuos de disparos.

Según el fiscal Julio Ortiz, esto indica que Ibarra realizó disparos. Sin embargo, el hecho de que no encontraran el arma y una de las vainillas hace que se descarte que el caso se trate de un suicidio, o al menos hace sospechar que la escena fue alterada.

“Javier produjo disparos. Cuanto menos, un disparo. Como él tiene dos disparos, obviamente nos produce cuestiones el hecho de que sean dos disparos, pero hay casos en Paraguay de suicidios de hasta tres disparos”, indicó el fiscal.

En ese sentido, explicó que como el arma con la que veían al exfiscal era semiautomática, Ibarra pudo haber gatillado y automáticamente salieron dos disparos.

Cambio de hipótesis en la investigación de la muerte de Ibarra

Ortiz señaló que si bien el exfiscal pudo disparar para defenderse de algún presunto agresor, tendría que existir algún rastro de sangre o forcejeo. Además, consideró que los sicarios utilizan armas de mayor calibre, como el 38 o de 9 milímetros, no de 22 como los proyectiles que hallaron en la sien de Ibarra.

“Dicen que el diestro, sin embargo los disparos son del lado izquierdo, podría ser un suicidio de un solo disparo, pero tuvo dos. No está el arma en el lugar. No está la vainilla. No podemos cerrar nada”, expresó uno de los fiscales de la causa.

Contó que analizaron imágenes de circuito cerrado en inmediaciones de la casa. Una que se mueve en base a un sensor, en la que no lograron ver nada, y en otra cámara, que da al vecino, se nota cuando a las 11:15 horas, aproximadamente, cruza el vehículo de Ibarra con los vidrios cerrados.

Agregó que el exviceministro de Seguridad tenía una limpiadora que iba a su casa, ya que vivía a pocas cuadras, y un casero que cuando Ibarra viajaba al interior se quedaba a cuidar la casa.