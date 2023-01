Investigan presunta tortura a un docente indígena en una comisaría

El docente indígena Silvestre Aguilera Montiel, del pueblo angaité, denunció que fue víctima de una tortura por parte de policías de la Comisaría 10ª de Concepción. El hecho se habría registrado el pasado miércoles 25 de enero y dos días después la víctima presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Aguilera se había acercado a la dependencia policial para tramitar un certificado de vida y residencia y presuntamente ante unas consultas, comenzó a ser maltratado, detenido y también golpeado por agentes de esa comisaría, según recopila la organización no gubernamental (ONG) Tierraviva.

Asimismo, desde esta ONG que acompaña al docente en su denuncia, detallan que él presenta lesiones en todo el cuerpo, quedando también con secuelas psicológicas tras los golpes y agresiones verbales que habría recibido por parte de unos policías.

Además, se espera que el denunciante preste su declaración sobre el caso ante el Ministerio Público.

Policía investigará denuncia de tortura

La Policía Nacional comunicó esta mañana, vía su cuenta oficial en la red social Twitter, que se encuentra “abocada a la investigación correspondiente” sobre la denuncia de presunta tortura al docente indígena.

“Todo lo acontecido se encuentra a disposición de las autoridades competentes”, garantizaron.

Docente indígena se encuentra mejor pero tiene miedo

Por su parte, el denunciante de la presunta tortura, Silvestre Aguilera Montiel, compartió una fotografía en su cuenta de la red social Facebook, donde comunicaba que se encuentra mejor pero a la vez, diciendo que tiene miedo ante lo sucedido.

“Pido a Dios para que me cuide... Para empezar nuevamente en mi trabajo como docente. Me gusta trabajar. No quiero crear problemas con nadie”, escribió.

