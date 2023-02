Video: captan a supuesto tortolero infraganti y lo escrachan en redes

Ara Benavente subió unos videos a su cuenta de twitter para poder identificar a un hombre al que se ve robando los protectores de los espejos de un auto.

“Hoy quiero escrachar a esta persona que se dedica a ser tortolero, no me robó a mi pero no me gustaría que me pasara eso. Ya la Policía está al tanto del hecho”, reza parte de su escrito.

Tras concretar el hecho, se ve cómo sube a una motocicleta y escapa de lugar con el botín. La usuaria pidió que se compartan las imágenes para tratar de localizarlo y que las autoridades actúen para evitar que se repitan este tipo de hechos.

Según la denuncia realizada por Benavente, el hecho ocurrió en la ciudad de San Lorenzo, en la zona del Hospital de Calle’i.