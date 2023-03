Feminicidio en Itapúa: consiguió una orden de alejamiento, al día siguiente su expareja la atacó

En la mañana de hoy, tras cinco días de agonía, falleció Carmen Servián Ferreira (30) en el Hospital Regional de Encarnación (HRE), producto de las heridas producidas con arma de fuego por su expareja el sábado 4 de marzo en la localidad de Puerto Triunfo del distrito de Natalio. El principal sospechoso del feminicidio fue identificado como Antonio Villalba Armora (35) y se encuentra recluido en la Penitenciaria Regional de Encarnación.

La expareja de la víctima, Antonio Villalba Armoa (35), oriundo del barrio Virgen de Fátima de la localidad, habría disparado en reiteradas ocasiones contra la mujer y tres balas impactaron en su humanidad, que finalmente causaron su muerte en la mañana de hoy.

La víctima fue trasladada en principio al Hospital Distrital de Natalio y luego derivada al HRE donde permanecía internada hasta que se confirmó su deceso a las 08:00 de hoy.

El feminicidio

Los vecinos de la víctima relataron que escucharon los disparos en la vivienda de la víctima. Posteriormente constataron que la mujer se encontraba tendida en la cama, ensangrentada y con heridas de balas de arma de fuego.

El jueves de la semana pasada, Carmen Servián se acercó a la comisaría de la comunidad para denunciar a su expareja, quien aparentemente la extorsionaba. El viernes consiguió una orden de alejamiento emitida por el Juzgado de Paz.

Al día siguiente, luego de que fuera notificado por el Juzgado, el agresor perpetró el intento de feminicidio contra la víctima en presencia de sus hijos menores de edad. Bomberos voluntarios de la comunidad la asistieron y la llevaron al hospital distrital donde le fueron dados los primeros auxilios y luego derivada a Encarnación.

En tanto el principal sospechoso pudo ser capturado un día después del ataque, el domingo, en el distrito de Carlos Antonio López. En el momento de su aprehensión los intervinientes encontraron en su poder una pistola 9 mm, aparentemente utilizada para cometer el ataque feminicida. Fue trasladado a la Comisaría de Natalio y luego fue recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación (Cereso).

Presenciaron el feminicidio de su madre

La pareja se había separado hace más de un mes. Tenían tres hijos varones, todos menores de edad, que se quedaron con la madre. Según vecinos, tuvieron que intervenir ante el ataque violento que realizaba el victimario a la mujer para poder sacarlo de la casa.

Los hijos de 13, 10 y 8 años se encontraban en la casa cuando sucedió el ataque. Los vecinos del lugar manifestaron que el niño más grande se encontraba con sus progenitores cuando su padre realizó los disparos. Los otros dos menores de edad vieron a su madre herida luego de recibir los impactos de balas.

Los investigadores no descartan que el intento de feminicidio haya sido una reacción ante la orden de alejamiento que consiguió Servián un día antes del crimen. Incluso manifestaron que cuando notificaron al agresor, él les respondió: “Ñasolucionáta kóa”. Atendiendo este dato no se explica que la mujer no haya tenido custodio policial o que no haya sido llevada a un lugar seguro.