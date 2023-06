Itauguá: familiares de víctima de feminicidio piden justicia y relata el infierno que vivía

Yanina Luján Frutos Fernández vivía con su pareja en la compañía de Mbokajaty de la ciudad de Itauguá, y según manifestaron sus familiares, pasaba mucho tiempo sin comunicarse debido a que su pareja, hoy principal sospechoso de haberla matado, le prohibía contactar con ellos.

El supuesto autor del feminicidio es la pareja de la mujer asesinada, identificado como José María Gutiérrez, con quien vivía en la ciudad de Itauguá.

La prima de Yanina, en una entrevista con ABC, contó que el supuesto victimario José María Gutiérrez, bloqueó todos los números de los familiares en el teléfono celular de ella, como también los contactos en las redes sociales.

Incluso dijo, que durante un festejo de baby shower que le realizaron a su prima la encontraron con golpes, moretones y que tuvieron que colocarle una curita para que no se notara el rastro de los golpes. En una foto de ese evento se la ve sentada, embarazada y una rodilla vendada.

“Hace poco fue a mi lugar de trabajo toda temerosa, como si alguien le estuviera persiguiendo. Le dije que no tenía que tener miedo y que me cuente lo que le estaba pasando. Lastimosamente, ella siempre pedía que no contáramos nada, que borráramos los mensajes de texto para que su pareja no le dijera nada”, relató.

La mujer fue encontrada sin signos de vida con un fuerte golpe en la cabeza debajo de un puente de la compañía Mbokajaty, cruce Valle Karé, en la tarde de ayer.

Vivían juntos y se mudaban mucho

Yanina y José María vivían juntos desde el año 2019, y tienen un chiquito de 2 años en común. Sus familiares dicen que les costaba ubicarla porque aparentemente se mudaban de casa alquilada con frecuencia.

El chiquito está actualmente con familiares del victimario, pero la familia de Yanina pide la custodia.