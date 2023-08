Controlan incendio de camiones cisterna que transportaban combustible

Los bomberos voluntarios acudieron ante el llamado que anunciaba un incendio en camiones cisterna cargados de un combustible, no determinado aún debido a que nadie se encontraba en el sitio, cuando divisaron a los camiones que ardían en llamas. No se precisa igualmente la cantidad de litros de combustible que se sigue convirtiendo en gases dentro del vehículo. No es el primer caso de incendio de combustible en la zona.

Consultado por la causa del siniestro el bombero a cargo, el comandante José Maciel de la Unidad de Materiales Peligrosos, aseguró que cualquier tipo de chispa pudo ocasionarlo, pudo ser por no utilizar correctamente el protocolo de descarga, por la estática, o incluso otras causas como el uso de celulares a medida que se expandían los vapores del carburante. Ante tantas hipótesis deben realizar un trabajo de investigación.

La casa en la que se ocasionó el hecho se encontraba vacía y los vecinos aseguran que una persona fue llevada al hospital con quemaduras.

Los bomberos aseguraron que si no pueden conseguir más agua las llamas podrían reavivarse debido a que no bajó aún la temperatura del líquido que emana vapores y se nota que tiene una alta temperatura. Pidieron igualmente a los curiosos que no estacionen vehículos en el área y que no utilicen celulares en el lugar.