Video: captan el momento de un millonario asalto en San Lorenzo

El hecho ocurrió a las 12:30 del martes, sobre las calles Monalisa y San Pedro del barrio Reducto de San Lorenzo. Los autores del asalto son dos personas de sexo masculino que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos vestía una camisa de color rosa, un pantalón de color negro y su acompañante vestía una camisa de color blanco y un pantalón oscuro y tenía un arma de fuego. Ambos usaban cascos negros, según se constata en un video grabado del momento del asalto.

El comisario principal Alfonso Caballero, jefe de la Comisaría 31 Central de Reducto San Lorenzo, detalló que los malvivientes se apoderaron de unos G. 50 millones, dinero que había recibido la víctima como parte de un negocio por la venta de un inmueble.

La víctima, Benigno Notario Maciel de (74), en el momento del asalto, estaba acompañado de Nicolás Villasboa Bobadilla (54) a bordo de una camioneta.

“El señor de 74 años hace tres años que se encuentra trabajando con un señor por la venta de un terreno en Acahay. Parte de la venta llegó a recibir en cheque. Se fueron a efectivizar y, en su regreso fueron interceptados”, señaló el oficial.

Según la víctima, no llegó a avisar a nadie de la millonaria operación que iba a realizar, por lo que no sospecha de nadie. Ante lo ocurrido, fueron convocados personal de Investigaciones. De momento no se tiene detalles de los autores del asalto.