Detenidos por extorsión en Asunción exigieron 42.000 dólares a víctima

En comunicación con ABC Color, el fiscal Federico Delfino brindó detalles sobre la detención de dos personas el viernes por la noche en un supermercado sobre la avenida Félix Bogado, en Asunción, por un supuesto hecho de extorsión.

Si bien inicialmente se reportó que los presuntos estafadores exigieron dinero a su víctima para no publicar fotografías “íntimas”, el fiscal Delfino aclaró que en realidad la amenaza era para no divulgar información sensible de índole laboral.

Lea más: Video: así la Policía Nacional capturó a dos sospechosos de extorsión

Según explicó el agente del Ministerio Público, la víctima denunció que estaba siendo hostigada desde hace semanas por personas que le exigían el pago de 42.000 dólares a cambio de no divulgar información sobre supuestas irregularidades en el proceso de transferencia de propiedad de una empresa a otra que, presuntamente, vinculaban a la víctima.

Tercera persona identificada

La Fiscalía organizó un operativo de entrega vigilada que tuvo lugar ayer en el mencionado supermercado, donde dos personas fueron detenidas después de haber recibido el dinero.

Según explicó el fiscal, además de los dos detenidos -identificados como Érika Beatriz Ávalos (26 años de edad) y Juan Fernando Escobar (18)-, hay una tercera persona implicada, quien sería el cerebro detrás del presunto hecho de extorsión, una persona que “hacía trabajos espirituales” para la víctima y tenía acceso a información sobre sus negocios y su familia.