Video del disparo que acabó con la vida de perro Scrappy Doo: familia clama justicia

Karo Medina, propietaria de Scrappy Doo, un perro que fue rescatado de la calle y adoptado por ella y su familia, quien además se encarga del refugio Salvando Hocicos, hoy en día cerrado momentáneamente, contó como asesinaron sin piedad ni motivo a su perro de un disparo este sábado, en medio de un paseo rutinario con sus dos mascotas, Scrappy y Napoleón.

“Ese sábado nosotros salimos aproximadamente a las 21:00 para que haga el último pipí del día y poder acostarnos. Estábamos a dos casas de mi casa, cuando yo escucho una especie de explosión o un golpe muy fuerte y escucho el chillido de Scrappy. Me doy vuelta y en un segundo él ya se desploma en el suelo. Me voy corriendo hasta donde él estaba desplomado en el suelo, con las patas hacia arriba y le veo que tiene como mojado al costado de su cuerpo. Le toco, veo sangre en mi mano, y al mirar bien me percato que es como una herida de bala”, relató Karo en conversación con nuestra redacción.

Karo afirmó que no había nadie alrededor de la zona donde ocurrió el hecho. Sin embargo, escuchó voces y movimiento en la casa de la esquina de la cuadra donde residen.

Traslado de Scrappy y confirmación de su muerte

La propietaria de Scrappy contó que como su prioridad era asistirle a Scrappy y ver que le pasaba, le alzó en brazos y fue corriendo a su casa, para llamar a una amiga que es veterinaria, y junto a ella llevaron a Scrappy hasta la veterinaria Santa Cruz, del doctor Ponti.

“Yo ya siento que él estaba en ese momento, ya estaba sin vida, porque estaba totalmente lánguido, inconsciente, no me respondía, ni me respondía absolutamente nada de lo que yo le decía. Igual Kari llega y me dice que su corazón sigue latiendo. Entonces agarramos el auto y nos vamos de urgencia a la veterinaria del doctor Ponti que está en Luque, el doctor nos recibe casi 21:40, cuando llegamos el doctor ya lo recibe sin signos de vida y en ese momento empieza mi calvario”, contó con la voz quebrada Karo.

Agregó que vieron las cámaras de seguridad el momento en que le disparan a Scrappy, por lo que se puede deducir de donde salió el disparo, pero no se puede ver quién fue la persona.

Denuncia de la Fiscalía por asesinato de Scrappy

La rescatista contó que hicieron una denuncia en la unidad 9 de la Fiscalía número 2 de San Lorenzo, a cargo de la fiscala Nora Dohl.

“Scrappy sigue en la Facultad de Veterinaria. El día de ayer le llevamos a hacer la necropsia judicial, que va a tardar unos días, dos a tres días, probablemente miércoles o jueves nos van a estar dando algunos resultados y esperamos más que nada que la Fiscalía pueda hacer su trabajo respecto a la investigación”, aseguró.

Dijo que investigaron por su cuenta lo más que pudieron y sacaron algunas conclusiones, pero no pueden acusarle directamente a nadie, porque no tienen la forma de hacerlo.

Scrappy, perro amigo y compañero guía

Karo contó que Scrappy era un perro de aproximadamente 6 a 7 años, sano, lleno de vida, feliz, que nunca en la vida le hizo daño a nadie, nunca le mordió a nadie, y era un perro pequeño, y el día en que le dispararon tampoco estuvo molestando a nadie.

“No se peleó con nadie. Era un perro que se llevaba bien con todos. Había muchísima gente que le conoce, que le quiere, que saben como es él, que es un perro juguetón, amoroso, que le hayan arrebatado la vida de esa forma, en literal dos minutos, es algo que para mí no tiene perdón porque no se merecía terminar así”, lamentó.

Agregó que Scrappy era un perro rescatado de la calle, donde vivió mucho tiempo, hasta que fue rescatado por Salvando Hocicos y pasó por muchísimas cosas. Pese a eso, siempre fue un perro que lo único que daba era amor.

Más casos de disparos a mascotas y animales

Agregó que el doctor Ponti, quien atendió a Scrappy tras recibir la herida de bala, les contó que tan solo en esta semana llegaron a su veterinaria 2 a 3 gatos con disparos de arma de fuego.

El doctor contó a la rescatista que recibe diariamente animales que son disparados, que reciben impactos de bala, de balines, de aire comprimido y que mucha gente no hace nada porque no quiere meterse en líos, problemas y cuestiones judiciales, pero ella particularmente, no le importa meterse “en mil quilombos judiciales” con tal de tener justicia para Scrappy.

“Tengo un sobrino de 5 años que era su mejor amigo, que todavía no le contamos, porque no sabemos cómo explicarle que su perro ya no está. Es muy difícil para nosotros y lo único que queremos es que esto no vuelva a ocurrir, que esto no se repita, no solamente con Scrappy, sino que con ningún otro animal”, alegó Karo.