Cárcel de Tacumbú: “No todo está bajo control”, admite Ángel Barchini

El ministro de Justicia, Ángel Barchini, reconoció que aún no se tiene el control total de la cárcel de Tacumbú, ya que un pabellón sigue bajo dominio de los reclusos. También admitió que todavía no se recuperaron todas las armas que fueron tomadas durante el motín del penal, por lo que internos estarían en posesión de las mismas, razón por la que los guardiacárceles no sienten seguridad para entrar a la penitenciaría.