Venta de cargos en IPS: hay varias organizaciones en la mira, afirman

La jefa del Departamentos de Asuntos Penales del Instituto de Previsión Social (IPS), Alicia Olazar, señaló que son varias las instituciones que están apuntadas por el esquema de estafa que se dedicaba a “vender” cargos del ente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olazar, no obstante, no quiso mencionar nombres para -dijo- no entorpecer la investigación que está a cargo de la Fiscalía.

“La Fiscalía maneja esas informaciones. Son varias instituciones que están en la mira, pero no hay nada concreto en ese sentido”, dijo.

Además, alegó que se trata de información confidencial. “De hecho que estaría mal que salgamos a decir nombres de instituciones o personas, porque entorpeceríamos la investigación. Es cuestión de días nomás para que esto se vaya dilucidando”, agregó.

Lea más: IPS denuncia que tendrían hasta “funcionarios” pagados por ONG

ONG estaría vinculada a esquema de estafa en IPS

Además de la “venta” de cargos en el IPS, en la investigación hallaron indicios de que una ONG estaría involucrada, mediante el pago de salarios a supuestos funcionarios de la previsional, según había señalado el director jurídico del ente, José González, aunque tampoco quiso dar nombres.

La funcionaria no descartó que una ONG pueda estar vinculada al esquema. En ese sentido, dijo que esta organización ya podría estar al tanto de que está siendo investigada, por lo que procedería a eliminar evidencias, aunque mencionó que la Fiscalía ya tomó los recaudos.

Lea más: IPS: en caso “venta de cargos” encuentran evidencias de presunta red de venta de medicinas y “funcionarios” pagados por ONG

“Tal vez, seguramente (están eliminando evidencias), pero la Fiscalía maneja procedimientos de igual manera para obtener evidencias pese a eso”, expresó.

Alrededor de 60 personas están siendo investigadas como vinculadas al esquema de estafa. Hasta el momento, son seis detenidos e imputados por la Fiscalía.