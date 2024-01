Arresto domiciliario para policía imputado por supuesta tentativa de feminicidio

El juez Penal de Garantías Nº 3 de la ciudad de Luque, Nelson Romero, por Auto Interlocutorio (AI) Nº 96 del 23 de enero de 2024, decretó el arresto domiciliario del agente de policía Gustavo Arzamendia Ibarra, de 27 años, imputado por supuesta tentativa de feminicidio.

Lea más: Policía imputado por supuesto intento de feminicidio en Luque

La medida fue posibilitada gracias a la declaración que prestó la supuesta víctima, Gabriela Rocío Aranda Benítez, quien presentó al Juzgado una manifestación por medio de un acta notarial y su declaración verbal en la que aseguró que todo se trató de un error o confusión.

La causa analizada está identificada como Nº 328/2024, caratulada “Gustavo Arzamendia Ibarra s/feminicidio-tentativa”.

Presentación de la defensa de hechos nuevos

El 22 de enero de 2024 se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas y la defensa técnica agregó como elementos nuevos , acta de manifestación de la señora Gabriela Rocío Aranda Benítez, labrada por la escribana Nunila Peralta de Giménez. Asimismo se presentó fianza real de un inmueble propiedad del señor Alcides Samuel Delvalle, ubicada en la fracción Los Lapachos de la ciudad de Luque, constancia de vida y residencia expedido por la Comisaría 20 del Barrio San Pedro de la Comisaría de la Ciudad de Santaní.

Se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas

La manifestación de la supuesta víctima de la tentativa de feminicidio, Gabriela Rocío Aranda Benítez, ante la escribana y el juzgado penal de garantías refiere que se encontraba con su pareja Gustavo Arzamendia en la vivienda ubicada en la calle Gregorio Sanabria de la ciudad de Luque y que desde el mediodía del 7 de enero de enero de 2024, ambos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Siendo alrededor de las 23:00 de ese día, fueron hasta la bodega, propiedad de su hermana Lida Arzamendia a seguir consumiendo bebidas, en un local frente a su vivienda. A las 23:30, aproximadamente, Arzamendia le pide a su pareja que vaya a traer de su neceser dinero en efectivo. Luego la mujer le dice que solo se encontraba su arma reglamentaria porque es agente policial.

El agente ofuscado le dice que “no puede ser” y comienza a increparla, pero al revisar su neceser, “saca el arma de fuego y sin darse cuenta se escapa un disparo al techo”, declaró la supuesta víctima Gabriela Aranda.

”Aclaro que en ningún momento intentó dispararme, ni mucho menos habíamos peleado, si por el estado en que se encontraba, parecía una discusión, pero los dos estábamos hablando fuerte, en un momento dado. Luego ingresaron hasta la bodega agentes policiales de la Comisaría 38 Yukyry, sin entender lo que había pasado, ya que no llamé a la Comisaría ni fui víctima de algún tipo de malos tratos o violencia”, agregó la mujer.

Siguió relatando que “los agentes policiales le alzaron a la patrullera, le llevaron al Hospital General de Luque, donde me inspeccionaron y corroboraron que no tenía ningún tipo de rastro de violencia. Ahí me entero de que mi pareja había sido detenido por violencia familiar”.

Lea más: Video: policía imputado por intento de feminicidio

Le comunican del fallecimiento de su hermana

Al día siguiente, en fecha 8 de enero, fue hasta el Ministerio Público a dar su testimonio y aclarar que todo fue una confusión , y fue a hablar con la fiscala Sandra Ledesma.

“En ese momento recibo una llamada desesperada de mi madre que me comunica que mi hermana había fallecido y que se encontraba en la ciudad de Encarnación, por lo que le comunico a la agente fiscal y le pido permiso para ir a despedirme de mi hermana”.

La mujer indicó que de la Fiscalía fue a la Terminal de Ómnibus y llegó a la ciudad de Encarnación en la noche del 8 de enero pasado.

“Le velamos a mi hermana hasta el 9 de enero, y como estaba sin dormir desde el 7 de enero, me quedé profundamente dormida, pensando que todo iba a estar aclarado”.

Agregó: “Me entero que mi pareja fue imputado por el hecho de tentativa de feminicidio, donde no se tuvo en cuenta mi declaración, ya que no pude ser oída. Es por todo esto que decido ir de Encarnación hasta Luque para poder dar mi testimonio en la Unidad 4, y me manifiestan que como era feria judicial la agente fiscal no se encontraba, y que iba a ser llamada por el Centro de Asistencia a Víctimas”.

Por esta razón dejó asentada en Escribanía su manifestación.

“Aclaro que tengo una relación seria y firme con mi pareja de casi un año, con quien convivimos, y si fuera sido víctima de cualquier tipo de violencia, jamás lo permitiría. Aclaro, que me encuentro embarazada”, declaró finalmente..

Análisis del juzgado sobre el relato de la presunta víctima

El juez Nelson Romero consideró que se tiene de la manifestación de la supuesta víctima, que ante la premura del tiempo y ante la imposibilidad de prestar declaración ante el Ministerio Público por la feria judicial, realizó una manifestación en la escribanía, señalando entre otras cosas que no fue víctima del hecho de tentativa de feminicidio y que el disparo que realizó el imputado fue accidental, ratificándose en dicha manifestación ante el juzgado, peticionado una medida menos gravosa para su pareja”, explica el juez.

“Estos elementos nuevos, indudablemente hacen variar la situación inicial del imputado, el peligro de fuga y la obstrucción de un acto concreto de la investigación se pueden evitar mediante la imposición de medidas menos gravosas, por lo que esta magistratura considera que se reúnen los requisitos para que la ejecución de la prisión preventiva de Gustavo Arzamendia Ibarra, pueda ser suspendida”, justificó el juez.

Lea más: Detienen a sospechoso de feminicidio y filicidio

Decretó arresto domiciliario e impuso medidas

El juez Nelson Romero suspendió la ejecución de la prisión preventiva decretada por A.I. N° 24, de fecha 9 de enero de 2024 y ordenar el arresto domiciliario del imputado Gustavo Arzamendia Ibarra, que cumplirá la medida en su casa ubicada en Santo Domingo, distrito de Guajayvi, del departamento de San Pedro, con control aleatorio de la Comisaría local.

El juzgado también impuso fianza personal al señor Ever Arzamendia, fijada en la suma de G. 100.000.000, con la prohibición de acercarse o comunicarse con la supuesta víctima, bajo apercibimiento de que en caso de fuga del procesado, el monto fijado será inmediatamente ejecutado.

En cuanto a la fianza real ofrecida, la defensa deberá agregar dentro del plazo de quince días los informes pertinentes para gravar con una medida cautelar, bajo apercibimiento de revocar las medidas impuestas en caso de incumplirla.