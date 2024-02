Asesinato de adolescente en Filadelfia: presunto autor “salía a buscar víctimas”, dice fiscala

El asesinato de Óscar Efraín Estigarribia (16) conmocionó a toda la localidad de Filadelfia ayer y luego de varias diligencias, se capturó al presunto autor del hecho: Rodolfo Villalba Rivarola (42), quien ahora deberá declarar ante el Ministerio Público, según confirmó la fiscala Laura Ávalos.

Sobre el caso, la investigadora detalló que todo “dirige” Villalba Rivarola como el autor de este crimen, aunque ayer entre lo poco que declaró a las autoridades haya negado el hecho.

“El móvil del autor todavía no estamos ubicando y no podemos descartar nada, pudo haber sido un robo o un encargo; no podemos descartar nada. Tenemos varias versiones y conversé con vecinas y conocidos quienes dicen que este señor salía por la madrugada a buscar víctimas por así decirlo”, agregó.

Asimismo, apuntó que el hombre habría caminado bastante hasta encontrarse con la víctima a quien habría apuñalado directamente y luego de esto huyó hacia una zona boscosa donde ya no hay cámaras y por ende, tampoco imágenes de circuito cerrado.

Evidencias en poder del presunto autor

Por otra parte, la agente reiteró que al momento de ser capturado el presunto autor en un inquilinato se encontraron variadas evidencias como una ropa que utilizó el día del crimen y luego la escondió “en la letrina”.

Asimismo, se localizó un cuchillo que sería el arma homicida y según el perito criminalístico que lo analizó, este coincide con la herida fatal.

“Hay que analizar en laboratorio el arma y eso va a llevar un poco más de tiempo. Hasta ahora no se presentó nadie pero se convocará al defensor público de turno; él supuestamente se dedica a la venta de chura y con su esposa que es indígena tienen un hijo”, señaló en comunicación con ABC Cardinal.

