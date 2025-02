Exministra de Justicia denuncia inacción de fiscal que operaba con “Lalo” en caso sobre PCC

En el marco de #LaMafiaManda, el diario Última Hora publicó chats entre el diputado Eulalio “Lalo” Gomes y el fiscal adjunto César González. Las conversaciones datan de noviembre del 2020, cuando este último era fiscal adjunto de Amambay.

La exministra de Justicia Cecilia Pérez reveló que la investigación sobre el descubrimiento de un túnel en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero que derivó en un sumario estuvo a cargo de González y que desde entonces nunca avanzó.

Pérez comentó que la fiscala interviniente del caso fue la agente Camila Rojas, a cargo de su adjunto César González.

“La unidad de Rojas había dicho que le entrega al adjunto esa causa. En la Fiscalía Adjunta de César González señalaron que enviaron a Crimen Organizado, pero nunca pudimos ver los documentos. En Crimen Organizado, acá en Asunción, nadie sabía nada. Nosotros no sabemos dónde está la carpeta ni qué pasó”, declaró.

Inacción de fiscal en caso de túnel en penal de PJC

Acotó que desde la Fiscalía Adjunta, a cargo de González, ni siquiera solicitó un informe al Ministerio de Justicia (MJ), a diferencia de otros sumarios abiertos a funcionarios penitenciarios que llevaba adelante dicha institución.

Incluso, dijo que como “agravante” el juez sumariante solicitó el sobreseimiento de los agentes penitenciarios involucrados. Pese a ello, indicó que el MJ destituyó a dichos funcionarios.

“Hasta el día de hoy, según tengo entendido, esa carpeta fiscal nunca más se movió y no sabemos dónde está y el adjunto era César González”, declaró.

También resaltó que denunció la inacción fiscal ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero (CBI), presidida por el entonces senador Jorge Querey (FG). Mencionó que la Fiscalía le acusó de “mentirosa” al indicar que el caso estaba para juicio oral, pero —dijo— haciendo alusión a una fuga en la cárcel de PJC, que se produjo antes del túnel descubierto en agosto del 2020.

Asesinaron a funcionarios denunciantes

La exministra lamentó que el caso haya quedado en la nada, considerando que se trata de una situación “delicada” para los funcionarios que informaron sobre el hecho y los antecedentes de sicariato en la frontera.

“Hacer todas estas cosas tuvo consecuencias nefastas para los que estuvieron involucrados. Hablo del asesinato de Bazán y Riquelme. Ahora, al ver esto, pensé que me sentía decepcionada, pero hoy me siento impotente. La gente me dice que no hable, pero cómo no me voy a molestar si la gente que trabajó conmigo terminó muerta. Te da impotencia, porque el trabajo que inició ese equipo quedó en el oparei”, expresó.

En agosto del 2020, un túnel fue hallado en el pabellón donde estaban recluidos reos del Primer Comando da Capital (PCC).

El que descubrió el túnel y abortó la fuga de reos fue el exdirector Domingo Bazán, quien terminó asesinado por sicarios en noviembre del 2023. En uno de los chats filtrados, “Lalo” Gomes había dicho “le vamos a romper”, haciendo alusión a Bazán.