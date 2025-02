LaMafiaManda: jefe antisecuestro de la Policía justifica así sus chats con “Lalo” Gomes

Conversaciones entre el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y el actual jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía (DAS), comisario Nimio Cardozo, fueron filtrados por el diario Última Hora.

En uno de estos chats, del 2020, el comisario habría intermediado para beneficiar a un “amigo” de “Lalo” Gomes que había sido detenido en Ñeembucú, incluso proporcionando datos de un abogado, según la publicación.

Otra de las conversaciones involucra a Diego Benítez, exdirigente del Club Olimpia procesado y prófugo por presunto narcotráfico. Este último había solicitado al diputado fallecido localizar a Édgar Waldemar Troche Ortiz, testigo en el caso contra Marco Trovato, por lo que “Lalo” Gomes recurrió para ello al comisario Cardozo, conforme revela la publicación.

El comisario Cardozo habló esta mañana en ABC Cardinal y afirmó que “no tengo nada que ocultar” y que busca que sus conversaciones con el diputado fallecido se esclarezcan.

Cómo conoció a “Lalo” Gomes

Comentó que el diputado fallecido aparece en el circuito del DAS antes del 2010, entre el 2008 y 2009, cuando reciben información de que era un objetivo militar del EPP, que -según reveló- incluso atacó en varias ocasiones la estancia de “Lalo” Gomes en Amambay.

Prosiguió que fue en el 2017 que se conocieron personalmente, cuando el DAS ejecutó el rescate de un adolescente que había sido secuestrado en Pedro Juan Caballero. Dijo que el cartista fallecido se presentó como dirigente gremial de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y que ofreció cooperación en logística para los intervinientes.

“Así fue que intercambiamos números telefónicos. Cuando voy al DAS, me llama y me felicita por mi nuevo cargo. Tenemos miles de conversaciones con él”, mencionó.

Añadió que cuando llega aL DAS encuentra a “Lalo” Gomes codificado como una fuente humana en la base de datos de esta unidad policial. En ese sentido, indicó que el entonces dirigente regional de la ARP apoyaba como tal brindando logística a Antisecuestro en los casos que ejecutaba en el departamento de Amambay.

No hubo operativo ante pedido de “Lalo” Gomes y Diego Benítez

Con relación a los chats filtrados relacionados con “Lalo” Gomes y Diego Benítez, indicó que no se ejecutó el pedido de estos -de localizar a Troche- porque no había una orden de captura.

“La información que yo le pasé es lo que ellos me dieron, pero esas son técnicas básicas de administración de fuente humana que uno utiliza para no cortar definitivamente, porque yo realmente no sabía el trasfondo de todo esto”, declaró.

Resaltó que al verificar que no había orden de captura y de quién se trataba la persona a quien buscan localizar, la operación se desactivó.

“Yo nunca armé un equipo de búsqueda y localización, no hay rastro ni registros en el DAS que se haya armado un equipo para buscar a esa persona. Cuando yo me di cuenta de quién era la persona, automáticamente se desactivó”, dijo.

Justificó acceder a pedido de localización

En ese contexto, justificó su intervención ante el pedido de “Lalo” Gomes para ubicar a una persona, pese a que no se trataba una situación vinculada a los objetivos del DAS, afirmando que cualquier unidad policial debe cumplir una orden de captura vigente.

“Si hay una orden de captura es porque hay ya una investigación realizada y elementos materiales que justifiquen la captura de esa persona”, mencionó.

Reveló que en nuestro país la ejecución de las órdenes de captura “se mueven por intereses de las partes o los abogados querellantes. No siempre a mí me llegan todas las órdenes de captura. Si vos tenés un caso el día de mañana y me decís que la Policía no me da bola, además me decís que tenés una orden de captura y me pedís ayuda, si está dentro de las necesidades y hay un documento que lo justifica, lo voy a hacer”.

“Cualquiera puede hacer cumplir una orden de captura, no la discutimos, es el resultado de un proceso de investigación previa”, puntualizó.

No elude conversaciones con ninguna fuente

Así también, Cardozo mencionó que no elude conversaciones con fuentes humanas, independientemente de su procedencia o sus antecedentes.

“Si vos querés que te dé resultados, yo te voy a traer información del cura de la esquina. Hablo con 100.000 personas que están dentro y fuera de la ley, a mí no me importa su identidad siempre y cuando no generen un secuestro o una extorsión porque esa es la misionalidad de lo que tengo que hacer hoy día”, refirió.

Además, destacó que son varias las operaciones que ejecutó el DAS en las que tuvieron colaboración de fuentes humanas “que no siempre están del lado de la ley”.

“Una cuestión es hablar, otra es ser parte. Uno tiene que ser como una garza, debe estar en el fango, pero debe salir blanco. Eso es lo que nosotros pregonamos en el DAS. De todo corazón les digo, creo que vieron mis resultados, el accionar de mi gente y el mío en el día. Que yo haya intercambiado mensajes -y hay mil más con él que seguramente van a salir-… Pero, en ningún momento yo, ni el subjefe del DAS ni el que administraba la fuente de Lalo se pudo haber torcido al otro lado, eso te puedo dar las garantías”, expresó.

Desconocía vínculos de “Lalo” Gomes y Benítez

El comisario señaló que cuando se dieron las conversaciones publicadas desconocía los supuestos vínculos con el narcotráfico de “Lalo” Gomes y Diego Benítez, pues dijo que la información que tenían en el DAS es que se trataba solamente de un dirigente de la ARP y del Club Olimpia, respectivamente.

“Hasta que cayeron las cocaínas en Europa -en la Policía, no sé si en otras agencias- no había una investigación sobre Diego Benítez. Hasta el allanamiento que se hizo en lo de Lalo -no sé si había otra gente que tenía alguna información que podía compartir con nosotros- al DAS nunca llegó información de que ellos podían estar vinculados a otras actividades. La actividad fue netamente por cuestiones en comunes que teníamos, que era el club Olimpia”, sostuvo.

Acotó que “en ningún momento me ofrecieron a mí o alguno de mi gente un solo guaraní”.

Denuncias en Brasil

El jefe antisecuestro de la Policía, asimismo, reveló que se enteró de que al diputado fallecido lo vincularon en Brasil desde el 2017 con el narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, a través de publicaciones en los medios de prensa nacionales, no así mediante comunicación oficial de organismos de seguridad de nuestro o del vecino país.

“Nosotros oficialmente nunca recibimos. Si nos enteramos fue por fuente abierta, cuando salió en los medios, pero antes no porque nosotros no somos usuarios de ese fenómeno criminal ni somos agencia para investigar el fenómeno por el cual se le estaba investigando a Lalo”, refirió.

Al ser consultado sobre la fecha precisa en la que se enteró de los presuntos vínculos del cartista fallecido, respondió: “Cuando se publicó, ahí nos enteramos, ahí también nos informaron y ahí tomamos los recaudos”.

Acotó que, incluso, recibió el descargo que el diputado fallecido hizo en la que negaba dicha acusación, alegando que, al consultar ante la Justicia brasileña, esta le informó que no había investigación en su contra.

Siguió hablando con “Lalo” hasta que fue diputado

El jefe de Antisecuestros, igualmente, detalló que mantuvo conversaciones hasta cuando el fallecido se convirtió en diputado nacional.

En cuanto a la supuesta intermediación a favor de un “amigo” del diputado cartista en Ñeembucú, dijo que, así como en el caso Benítez, no se ejecutó ninguna acción por parte del DAS.

También comentó que tuvieron una reunión ayer con dirigentes de la ARP y estos informaron que todo lo financiado por “Lalo” Gomes a las fuerzas de seguridad en PJC se ejecutaba a nivel corporativo, no así en particular.

A la vez, señaló que el apoyo que reciben de la ARP no solo se da en torno a financiamiento económico, sino también con relación a la entrega de información relevante para investigaciones.