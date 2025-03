Madre clama por ayuda desesperada ante la desaparición de su hija en Itauguá

La incertidumbre y la angustia se apoderan de Silvia Vega, madre de María Antonia Medina Vega, una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde la tarde del pasado lunes 10 de marzo. María Antonia salió de su escuela en Itauguá, vestida con el uniforme escolar, y no regresó a casa, desencadenando una búsqueda desesperada por parte de su familia.

Hallaron prendas de vestir de la menor

Este viernes, la Policía informó a Silvia que varias prendas del uniforme de la menor fueron halladas abandonadas al costado de una calle vecinal en una zona boscosa de la compañía Aldama Cañada. El hallazgo intensificó los temores de la familia, que ahora sospecha lo peor.

“Estamos buscando desesperadamente a María”, expresó Silvia, visiblemente afectada, mientras hacía un llamado urgente a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en la investigación.

Madre denunció falta de respuesta de las autoridades

La madre denunció una aparente falta de respuesta por parte de las fuerzas policiales. “No nos hacen caso. Tenemos información de que en algún lugar puede estar, pero tenemos que insistir varias veces para que nos acompañen, y recién después de horas aparecen”, relató. En medio de su dolor, Silvia confesó que la situación la ha llevado al límite: “Desde que desapareció ya no duermo, amanezco en la calle”.

Silvia también destacó la difícil situación familiar que atraviesa, ya que tiene otro hijo con condiciones especiales que constantemente pregunta por su hermana. Entre lágrimas, pidió mayor acompañamiento tanto a la Policía como a la Fiscalía para dar con el paradero de María Antonia.

Por su parte, Laura Medina, tía de la menor, se sumó al clamor de la familia y expresó su desesperación ante la falta de avances. “No sabemos qué le pasó. Estamos desesperados y reclamamos la acción del Ministerio Público y la Policía”, afirmó. Con firmeza, advirtió: “Ya no podemos esperar. Pedimos justicia para María Antonia. Si las autoridades no la buscan, nosotros vamos a seguir buscándola”.