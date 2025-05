Dos hombres detenidos con armas y dinero en efectivo en San Antonio

A raíz de una llamada al sistema de emergencias 911 en la que denunciaban disparos de arma de fuego en el barrio La Merced de la ciudad de San Antonio, agentes de la Policía Nacional fueron hasta el lugar para verificar la situación.

“La patrullera llegó al sitio para constatar la veracidad, donde primero negaron que hubo disparos, que solo fue fuego de pirotecnia que explotó en ese lugar y en un momento, la dueña de casa, salió de un vecino donde se fue a refugiarse y manifestó que si se realizaron disparos de arma de fuego mostrando una vainilla servida que se encontraba en su patio”, indicó el comisario Mario Rodas.

Agregó que fue la mujer quien indicó a los patrulleros para que verifiquen una camioneta de la marca Hyundai estacionada frente al domicilio, en el que estaban los dos detenidos, y una vez verificada, encontraron dentro dos armas de fuego, una pistola y una mini uzi con silenciador, además de G. 30.550.000 en efectivo.

“Dijeron que era un amigo que se fueron a visitarle y hablar con él y en un momento dado tuvieron una discusión muy acalorada y se realizó este disparo de arma de fuego al aire. Manejamos varias hipótesis, no se descarta nada, vendrían a ser cuestiones de microtráfico, u otras cuestiones”, mencionó respecto a las dos personas que detuvieron.

Dos detenidos con armas y dinero en efectivo

Uno de los detenidos fue identificado como Luis Alfredo Areco Saucedo (36), sin antecedentes, que dio alcotest positivo con 1.012mg/l, mientras que el otro detenido sería Rubén David Ruiz Diaz Franco (28) también sin antecedentes, con alcotest positivo de 0.396mg/l y que es el dueño de la camioneta marca Hyundai, modelo Santa Fe, de color negro, año 2019.

“Ellos prácticamente no manifestaron nada, los dos estaban en estado etílico, uno estaba peor, ahí demuestra el alcotest que uno estaba salió positivo más de 1 punto y algo, y ellos no manifestaron nada, solamente la versión de esta señora y el otro señor a quienes visitaron estos muchachos. No tienen antecedentes ninguno de los dos, el vehículo tampoco tiene o está registrado bajo ninguna denuncia, está a nombre de uno de ellos”, manifestó el comisario.

Agregaron que el hecho fue comunicado a la fiscala Soledad Quiñónez y que tanto las evidencias incautadas, como los detenidos, fueron puestos a disposición.