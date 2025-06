Diputado cartista para el JEM: “No voy a recibir órdenes”

El diputado Diego Candia (ANR-HC), quien sería designado como nuevo miembro del JEM, subrayó que no actuará de acuerdo a órdenes políticas que respondan a irregularidades. No obstante, no negó que seguirá la línea que su equipo decida, en caso de que ello “corresponda”.