Feminicidio de Fernanda: Policía maneja información que involucraría al padre del sospechoso

El comisario David Delgado, principal investigador de la Policía Nacional del feminicidio de Fernanda Benítez, confirmó que les llegó la información de que el padre del chico sospechoso buscó de una zona de la penitenciaría de Coronel Oviedo un bidón blanco que solían usar los funcionarios para trasportar cloro y que después, junto a un funcionario, fueron a una estación de servicio ubicada en la rotonda principal de Coronel Oviedo para buscar combustible.

“Sí, nos llegó una información similar. Estamos analizando la veracidad de la misma, haciendo diligencias justamente para confirmar o descartar dicha situación, y vamos a ver qué nos arroja en el día de la fecha, una vez que verifiquemos esa situación”, aseveró.

Agregó que el circuito que fue extraído cuando se allanó la farmacia a la que habría ido la víctima no tiene grabaciones dentro del DVR, pero que de todas maneras va a ser peritado para confirmar si el disco estaba dañado, no grababa, o en todo caso si es que fue borrado.

“Estamos verificando varias cámaras, se están haciendo indagaciones con los vecinos, con varias fuentes y por de pronto no le tenemos ubicada a la menor en ese sitio, eso es algo preliminar”, aseguró.

Feminicidio de Fernanda: esto dice la Policía

El comisario Delgado contó que lo que tienen confirmado del feminicidio de Fernanda es que en la casa del sospechoso estaba el menor y que en el periodo de tiempo desde las 11:00 hasta las 14:00, lapso en el que creen se pudo haber dado el asesinato, cuentan con una situación que confirma que ese sería el lugar donde se produjo.

“Hay una transferencia de indicios, hay material arenoso característico que también fue encontrado por el cuerpo de la menor, y esa es la transferencia de indicios que tenemos que lo vincula al lugar del hallazgo, con la casa del sospechoso. Creemos que el hecho se produjo en el patio, en la parte trasera, donde hay un montículo de arena, un helecho y ahí se trasladó el cuerpo”, agregó.

Dijo que sospechan que hubo una maniobra entre víctima y victimario al lado de una piscina de la casa del sospechoso, de donde después se realizó el traslado del cuerpo de Fernanda, considerando que la arena de la casa del sospechoso se encontró por el cuerpo de la víctima enterrado en el baldío que se encuentra al lado de la casa. Detalló que el baldío donde fue hallado el cuerpo es de una tercera persona.

Fue consultado sobre si es que quedó algún registro en el circuito cerrado del traslado del cuerpo, a lo que respondió que no, ya que presumen que eso ocurrió cuando apagó las cámaras. “No se tiene visualizado el momento en el que se da el traslado, es decir, que las cámaras estaban desconectadas o sin funcionar en ese proceso de que se le trasladó el cuerpo”, refirió.

Quema del cuerpo de Fernanda

El comisario Delgado señaló que todavía no cuentan con el dato de en que momento se produjo el incendio, como tampoco cuentan con una referencia de tiempo en cuanto a qué momento se prendió el fuego. Además, dijo que no se ve a los adultos ir al baldío en ningún momento.

“En el lugar se encontraron varios materiales que hacen acelerar la combustión, encontramos bolsas, hule, ahora, resto de colchón se está analizando, no tenemos referencia de eso”, comentó.

Contó que las cámaras de circuito cerrado se están analizando desde el miércoles, hasta el viernes, pero que se registraron solamente dos apagados; el primero intencional y el segundo sería por una tormenta que afectó a toda la zona.

“Ya posterior al encendido, varias horas después, le vemos a los familiares en la casa. Es decir, que ellos ya al término de su jornada laboral van llegando a la casa, prácticamente a las 16:00 la mamá, llega más tarde el padre y no se ve nada raro. Al menos no se infiere una conducta extraña en esa parte de la imagen, no obstante, esto está todavía siendo analizado con algunos puntos”, aseveró

Perro fue enterrado días antes

Sobre el perro, que también fue hallado muerto y enterrado en el baldío, dijo que tienen el dato de que ya fue enterrado días previos.

“También está distante la ubicación, el lugar donde se le enterró al perro, del lugar donde se le enterró, donde se encontró el cuerpo de la víctima. Ya hablamos de prácticamente tres a cinco metros de distancia”, sostuvo.

Detalló que el perro fue hallado tras observar un montículo de arena que llamó la atención, por lo que procedieron a desenterrarlo y aclaró que hasta el momento lo consideran como un evento diferente que no tendría relación directa con el feminicidio.