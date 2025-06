Feminicidio de Fernanda Benítez: la Policía encontró solo acelerantes naturales en la escena

Según confirmó el comisario David Delgado, subjefe de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, y principal investigador del feminicidio de Fernanda Benítez ocurrido en Coronel Oviedo, los acelerantes que se utilizaron para quemar el cuerpo fueron todos naturales.

“En el lugar no se visualizó bidón o algún elemento que haya sido utilizado para el transporte de combustible, tampoco un acelerante químico pudo ser levantado del sitio, más que nada creemos que la combustión se dio por medio de los acelerantes naturales utilizados: los pastos, las ramas secas, basura, situaciones así, pero todos estos son elementos que tenemos a la vista, estamos analizando todavía varios otros que vamos a ver si cambia o no la hipótesis que tenemos hasta el momento”, sostuvo.

Sobre que el padre del sospechoso habría transportado un bidón con combustible, contó que están verificando esa situación, ya que cuentan con esa información, pero que, no obstante, hablaron con personas que refirieron efectivamente que el papá del sospechoso compró combustible en un bidón, pero era hacer reparaciones.

“Él es chofer de móviles de la penitenciaría y tenía a su cargo un móvil, la reparación del mismo y eso se dio ya el viernes, posterior a la comisión del hecho y en principio creemos que no tendría una vinculación directa con el hecho, pero no obstante no estamos descartando tampoco analizar mejor”, aseveró.

Todavía no encuentran el celular de la víctima

También fue consultado sobre el teléfono celular de la víctima, que todavía no fue hallado.

“Estamos haciendo la diligencia, no tenemos un dato importante en ese punto, es un elemento que está latente y no nos arroja nada interesante hasta el momento”, concluyó en entrevista con la 1080 AM.