La respuesta del Comandante de la Policía sobre drogas en la FOPE e inseguridad en el país

Sobre el último atentado de grupos criminales que tuvo lugar en Capitán Bado, Amambay, en el que atacaron a tiros el estudio jurídico perteneciente al abogado Arnaldo Ignacio Dávalos Brítez, el comandante de la Policía Nacional explicó que sería un enfrentamiento o un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales de la frontera que involucra a elementos que operan en la frontera paraguaya y en la frontera brasileña.

“A esto también se suma que ya tenemos a personas identificadas que habrían participado de este hecho y a una persona aprehendida que está bajo investigación y que tendría una vinculación directa con este hecho”, sostuvo.

Reitero que el hecho se trataría de una disputa de facciones enemigas que buscarían algún tipo de venganza o tener un mejor control de la zona del territorio en la zona norte.

Sobre que uno de los fallecidos sería pariente de Felipe “Barón” Escurra, narcotraficante de la zona, respondió que es la información que se maneja a través de fuentes, pero que esperan cotejar esos datos a través de medios técnicos, para confirmar algún parentesco o si simplemente lleva el mismo apellido.

Drogas en la Agrupación Especializada

Sobre el hallazgo de drogas en la Agrupación Especializada, comentó que el director de Apoyo Táctico, comisario general Carlos Acosta, y su segundo en el mando, Enrique Martínez, estaban haciendo un control y un seguimiento discreto porque ya se tenía información sobre el hecho.

“Ellos tuvieron esa tarea de hacer la verificación bajo las sospechas. Entonces, han encontrado en poder de este suboficial, o al menos, digamos, en el ropero que es el propietario, han encontrado una importante cantidad atendiendo que es una unidad policial y lo tenía en una mochila, casi 1 k de cocaína, casi 5 k de marihuana, también lo que serían crack en este caso y también estas pastillas”, detalló.

Agregó que el suboficial fue puesto a disposición del Ministerio Público, se dio intervención al personal especializado antidrogas y también a asuntos internos. No descartó que el caso tenga relación con el efectivo policial que cayó con droga en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

“De hecho que hoy día nosotros promovemos, alentamos a nuestros directores generales, a nuestros directores y a nuestros jefes que sean mucho más proactivos en el control del personal, porque tal vez si uno se deja estar, si uno no controla al personal, tal vez en muy poco tiempo nosotros nos convertiríamos en una amenaza a la sociedad si no atendemos estos casos”, sostuvo.

Inseguridad en los barrios

Tras la manifestación registrada ayer de vecinos de los barrios Las Mercedes y Jara de Asunción, denunciando la creciente inseguridad en esas zonas, el comandante aseguró que tienen muy buena relación y un muy buen trabajo con las comisiones.

“Hay que asumir que estamos con el problema presente que es el tema del consumo de estupefacientes. La mayoría de quienes están involucrados en casos de hurto, hurto agravado y en algunos casos robo, son personas reincidentes y que tienen, digamos, una vinculación con el consumo de estupefacientes”, aseveró.

Agregó que trabajan con el Departamento Antinarcóticos, Departamento de Crimen Organizado, y Prevención y Seguridad, de tal manera a mejorar los estándares de seguridad.

“Nos hemos reunido con los miembros de la Comisión vecinal de seguridad y hemos llevado la intención de la Policía Nacional de llevar más tranquilidad”, afirmó.

No se puede pedir resultados aún al Plan Sumar

Carlos Benítez dijo que pedir un resultado inmediato al Plan Sumar sería anticiparse, considerando que entró ahora en la parte de operacionalización, y que la primera parte consistió en hacer una radiografía a nivel país y sumando esfuerzos de 22 organizaciones.

“Lo que ahora el Plan Sumar es buscar el origen del problema, buscar qué es lo que ocurre dentro de lo que es el seno familiar que en los últimos tiempos en muchas partes, digamos, este núcleo familiar se ha disgregado, pero significativamente, y los hijos en cualquier franja etaria se han ido vinculando lentamente a lo que es el consumo de estupefacientes”, indicó.

Agregó que tan es así que dentro del registro de la franja etaria de personas que consumen estupefacientes, hay menores de 10, 12 o 13 años. Dijo que el Plan Sumar, a partir de las reuniones con las demás instituciones, y la operacionalización que llevan adelante desde hace un mes y medio, estén ahora formando las comisiones que van a estar trabajando directamente dentro de lo que es el plan.

“Esto incluye a diferentes sectores en los barrios y esto va a ser posible a que la Policía Nacional, los organismos especializados en la lucha contra el consumo de estupefacientes puedan tener una radiografía y una información más certera de lo que está ocurriendo. Con esto no estoy diciendo y no estoy enviando al frente a los miembros de las Comisiones Vecinales de seguridad, porque nosotros recibimos información, pero son de fuentes humanas de información, pero que no son propiamente los que forman parte de las comisiones”, aclaró.

Barrios a oscuras

Reiteró que dentro de este plan el trabajo es muy importante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) la cual coopera mediante un programa que se estableció de 5.000 plazas a ser iluminadas, además de las comisiones vecinales que ayudan con el georreferenciamiento de los puntos calientes de inseguridad.

“La mayoría de las zonas muy oscuras, que son propicias para que estas personas que son, digamos, delivery, o estas personas que están operando dentro de la compra y venta de estupefacientes, usualmente se sirven de barrios o de cuadras que son realmente oscuras o plazas. Entonces, esa información que nos da la comisión vecinal, nosotros lo gerenciamos y lo pasamos a la ANDE y la ANDE es la que procede a la iluminación”, refirió.

Detalló que usualmente los barrios más periféricos, como San Cayetano, Santa Ana, un sector del barrio Ricardo Brugada, los que más iluminación necesitan, haciendo la salvedad de que no buscan satanizar o estigmatizar estos barrios.