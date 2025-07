Condenan otra vez a alemana por el asesinato de su esposo

Lea más: Alemana fue condenada a 10 años de prisión por el asesinato de su esposo en Areguá

El tribunal de Fernando de la Mora que dictó la sentencia estuvo integrado por la jueza Natalia Múñoz (presidente), Rilsy Ortiz y Victoria Ortiz, en tanto que el fiscal Jorge Escobar representó al Ministerio Público.

“En el primer juicio llevado a cabo en 2023, un tribunal de San Lorenzo le condenó a 10 años por el asesinato de su esposo. Pero la defensa argumento en esa ocasión que había algunas falencias como el hecho de no dar participación al Consulado de Alemania y que supuestamente no se había establecido el horario exacto de muerto y que supuestamente no se ubicaba a la supuesta autora en el lugar del hecho, cosa que fueron falsas”, explicó Escobar.

“Ahora, con todas las pruebas documentales demostradas en ambos juicios se demostró su participación en el hecho”, recalcó