Fiscalía investiga desaparición de adolescente en Lambaré

La agente fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal n.º 3 de Lambaré, abrió una investigación en el marco de la denuncia por la desaparición del adolescente Darío Alejandro López Maciel, de 17 años, quien se encuentra con paradero desconocido desde la tarde del miércoles 6 de agosto.

Según el reporte policial remitido al Ministerio Público, el joven, domiciliado en Lambaré, salió ese día del Centro Transitorio de Protección del PAINAC y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.

Requerimiento fiscal

En este contexto, la fiscal Mayor requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas hasta el momento, así como la confirmación de sí ya fue dispuesta formalmente la búsqueda y localización del adolescente. En caso contrario, ordenó que se proceda de forma inmediata a dicha disposición.

Asimismo, recordó a los efectivos policiales la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, remitiendo el informe solicitado en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del requerimiento. También instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

Llamado a la ciudadanía

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el paradero del menor. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía y cualquier información puede ser comunicada al número telefónico 0982 179-778 o a la comisaría más cercana.