Autopsia de Wenceslao Benoit: revelan cómo y cuándo murió

Este viernes tuvo lugar en Asunción la autopsia del cuerpo de Wenceslao Benoit, de 77 años, quien desapareció el pasado viernes mientras exploraba el parque nacional Defensores del Chaco y fue hallado sin vida ayer.

Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, comentó a medios de comunicación los resultados preliminares de la autopsia, que indica que Benoit falleció por causas naturales, probablemente un ataque cardiaco derivado de una deshidratación severa y facilitado por patologías de base.

La autopsia permitió también establecer una fecha y hora aproximada de la muerte: el pasado martes en horas de la tarde, unos cuatro días después de que fue visto con vida por última vez.

El doctor Lemir explicó que, dependiendo de condiciones climáticas y de salud, una persona puede sobrevivir sin ingerir agua entre tres y cinco días, un rango de tiempo que coincide con el periodo en que Benoit estuvo desaparecido.

No hay signos de violencia

Agregó que la autopsia halló excoriaciones en el cuerpo que habrían sido causadas por la vegetación de la espesa zona boscosa en la que fue hallado Benoit, además de picaduras de insectos, pero no se detectaron golpes que hagan pensar que tuvo una muerte violenta.

Wenceslao Benoit fue al parque nacional Defensores del Chaco acompañando como guía a un turista belga de nombre Raphael Gibbon.

Según relató Gibbon el pasado fin de semana, Benoit y él se separaron mientras ambos exploraban a pie una zona boscosa. El belga regresó al vehículo en que habían llegado al sitio, pero su guía no volvió a aparecer.