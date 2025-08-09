Policiales

En una fosa de Brasil hallan el cuerpo de joven desaparecida en Bella Vista Norte

Agentes policiales y del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero informaron que el cuerpo de Dahiana Ferreira Bobadilla, joven madre reportada como desaparecida desde el martes, fue encontrado enterrado cerca del Río Apa en la ciudad de Bela Vista, territorio brasileño fronterizo con el distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay.

08 de agosto de 2025 - 22:05
El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer movilizó a la Policía de Bela Vista, Brasil. Los agentes fueron hasta el lugar cerca del Río Apa y se encontraron con la impactante escena: el cuerpo de una mujer, enterrado en una fosa.

Posteriormente, se confirmó que el cadáver pertenece a Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 años, cuya desaparición fue denunciada el pasado miércoles.

Dahiana Ferreira Bobadilla (24), desaparecida.
Su madre, quien denunció la desaparición de Dahiana, señaló a los agentes policiales que su hija salió de su casa por la noche para ir a una despensa, pero ya no retornó.

La denunciante agregó en ese momento que la expareja de la mujer, de nombre Dilso Ramão Fretes Galeano, brasileño de 22 años venía amenazando a la misma desde la ruptura de la relación. Dahiana Ferreira es de tres hijos.

Imputarán a expareja por Feminicidio

Dilso Ramão Fretes Galeano (22), brasileño, sospepchoso del crimen. Expareja de la víctima, se encuentra prófugo
La fiscal de Pedro Juan Caballero, Mirta Martínez, quien ya había abierto una causa por Violencia Familiar, anunció que ahora abrirá investigación penal por Feminicidio.

Señaló que ya ordenó la detención del afectado por la causa; se trata de Dilso Ramão Fretes Galeano, brasileño de 22 años de edad.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

