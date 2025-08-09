En una fosa de Brasil hallan el cuerpo de joven desaparecida en Bella Vista Norte

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer movilizó a la Policía de Bela Vista, Brasil. Los agentes fueron hasta el lugar cerca del Río Apa y se encontraron con la impactante escena: el cuerpo de una mujer, enterrado en una fosa.

Lea más: Desaparece una mujer que era amenazada por su expareja en Bella Vista Norte

Posteriormente, se confirmó que el cadáver pertenece a Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 años, cuya desaparición fue denunciada el pasado miércoles.

Su madre, quien denunció la desaparición de Dahiana, señaló a los agentes policiales que su hija salió de su casa por la noche para ir a una despensa, pero ya no retornó.

La denunciante agregó en ese momento que la expareja de la mujer, de nombre Dilso Ramão Fretes Galeano, brasileño de 22 años venía amenazando a la misma desde la ruptura de la relación. Dahiana Ferreira es de tres hijos.

Imputarán a expareja por Feminicidio

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Mirta Martínez, quien ya había abierto una causa por Violencia Familiar, anunció que ahora abrirá investigación penal por Feminicidio.

Señaló que ya ordenó la detención del afectado por la causa; se trata de Dilso Ramão Fretes Galeano, brasileño de 22 años de edad.