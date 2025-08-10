Fuerte operativo de seguridad para la inauguración de los Panamericanos Junior Asu 2025

La gran apertura de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se vivirá hoy en el estadio Defensores del Chaco, con un espectáculo central encabezado por el artista argentino Tiago PZK. El show está previsto de 19:00 a 21:30, con apertura de portones desde las 16:00.

En ese contexto, el Ministerio del Interior informó que se desplegó un gran operativo para garantizar toda la seguridad del entorno. Para la cobertura, se conformaron equipos preventivos, técnicos y tácticos que trabajarán en el control de accesos, regulación del tránsito, patrullajes preventivos y acompañamiento permanente a las delegaciones nacionales e internacionales.

El dispositivo de seguridad se desarrollará antes, durante y después del acto inaugural, con el objetivo de preservar el orden público y proteger tanto a participantes como a espectadores.

Desde la cartera de Interior resaltaron que la seguridad en eventos deportivos de gran escala no solo preserva el orden, sino que también proyecta a Paraguay como un país capaz de recibir al mundo con organización, hospitalidad y confianza.

Precios de entradas y transmisión en vivo

Los precios para asistir a la ceremonia inaugural son:

Preferencia E: Desde G 150.000

Gradería Norte: Desde G 80.000

La transmisión en vivo de la ceremonia se podrá observar desde las 16:00 en los siguientes canales: Panam Sports Channel, Unicanal, Tigo Sports, Trece y Paraguay TV.

Para quienes deseen vivir la experiencia completa, el ASU PASS es una opción ideal. Esta entrada única permite el acceso general a todas las sedes deportivas durante los 15 días de competencia y tiene un costo de G. 150.000.

Sin embargo, también se puede optar solo por entradas generales por día, que tienen un costo de G. 20.000. Las competencias se desarrollarán en varias sedes, como el Comité Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes, por ejemplo.

