Joven madre raptada en Bella Vista Norte fue golpeada y luego estrangulada

Dahiana era madre de tres niños y vivía con su pareja, el ciudadano brasileño Dilso Ramão Fretes Galeano (22), quien era buscado por la justicia de su país por integrar una banda delictiva dedicada al robo de vehículos y motocicletas en la vecina localidad de Bela Vista. Sin embargo, hace unos tres meses la relación de pareja comenzó a deteriorarse debido a los celos del joven, quien también era bastante violento, según mencionaron los investigadores.

Finalmente, la mujer decidió terminar con la relación y volver a la casa de la madre pese a las constantes amenazas de su expareja, quien nunca se resignó a perderla. En la noche del sábado cuando la víctima iba camino una despensa aparentemente fue emboscada y raptada por Dilso.

Tras la denuncia de la desaparición, en la tarde del jueves último las autoridades allanaron la casa donde la Dahiana vivía con Dilso y sus tres hijo. El lugar estaba abandonado, pero en el fondo de la propiedad los agentes encontraron una fosa que quedó abierta.

Esto genera la duda, si para ese momento Dilso ya había matado a su expareja y debido a la presión ejercida por los policías y los vecinos se vio obligado a escapar con el cadáver hacia el Brasil o llevó todavía viva a la víctima hacia el otro la lado de la frontera, donde terminó matándola con sus propias manos.

Supuesto feminicida avisó a la mamá donde enterró a la hija

El joven cavó un hueco en el barranco del río Apa donde enterró los restos de Dahiana y aparentemente se internó en territorio brasileño. Sin embargo, con el correr de las horas la presión social iba creciendo en la frontera por la desaparición de la mujer, hasta que finalmente en la tarde del viernes Dilso se comunicó por teléfono con su madre, quien vive en la ciudad brasileña de Bela Vista y le informó el lugar donde enterró a la mujer.

El dato fue comunicado a los policías de Bella Vista, quienes pasaron hacia el Brasil e informaron del hecho a su pares del vecino país. Agentes paraguayos y brasileños fueron hasta el lugar mencionado por el fugitivo y desenterraron el cuerpo.

El cadáver fue llevado a una morgue de la zona, donde los forenses confirmaron que murió estrangulada, pero antes sufrió un tremendo golpe en la cabeza.

Ahora los familiares iniciaron los trámites para repatriar el cuerpo que será enterrado en la ciudad paraguaya de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay.

La fiscala de Pedro Juan Caballero, Mirta Martínez, quien ya había imputado por violencia doméstica a Dilso Ramão Fretes Galeano ahora anunció que va cambiar la carátula del expediente por la de feminicidio, ordenó la Policía redoblar los esfuerzos para buscar y localizar al presunto asesino, quien se estaría moviendo en la frontera con el Brasil.