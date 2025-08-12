Llamativa muerte en el río Paraná: ¿qué sabe la Fiscalía?

Karen Duarte (28), perdió la vida en circunstancias muy poco claras el sábado por la noche en la compañía Corateí. Se encontraba a bordo de un vehículo que cayó en aguas del río Paraná repentinamente y pudo ser rescatada recién al día siguiente.

El agente fiscal Hugo Dávalos explicó que estaba en compañía de dos jóvenes, que se encuentran a disposición fiscal y bajo resguardo policial. “Ellos refieren que habían estacionado cerca de la playa, bajaron para mirar dónde iba a desembarcar la lancha; en un momento dado ven que se mueve el vehículo y ya no pueden hacer nada para detenerlo”, indicó el fiscal en contacto con ABC Cardinal.

Señaló que esas son las declaraciones iniciales que dieron el sábado por la noche, pero que ambos se pusieron a disposición y van a tener hoy la declaración indagatoria.

Resaltó que la joven no sabía manejar y la llave estaba puesta en el vehículo. Además, señaló que ya fue sometida a una autopsia y la causa de muerte fue asfixia por inmersión (ahogamiento).

“No tenemos rastros de violencia física”, detalló. No obstante, agregó que extrajeron muestras de sangre que fueron enviadas al laboratorio forense de la Fiscalía en Asunción, para su análisis completo.

¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía?

El agente del Ministerio Público señaló que todos los elementos recabados hasta el momento apuntan a que se trató de una muerte accidental. No obstante, hizo énfasis en que no puede aún brindar ninguna información concluyente, pues se encuentra en una etapa incipiente de la investigación.

Comentó que dentro del rodado encontraron latas de cerveza y una conservadora. No hay otros testigos del hecho, pues el incidente se registró cerca de las 22:00 y actualmente hay poca concurrencia de personas en la zona, debido al invierno.

"Hay una parte permitida que es la playa y hay otra parte que se utiliza para el desembarco de embarcaciones. Hay una profundidad de 6 a 7 metros en esa zona donde ocurrió el hecho“, precisó.

Vecinos y familiares quisieron linchar al fiscal

En otro momento, indicó que el vehículo fue localizado a seis metros de profundidad, cerca de la 1:30 del domingo. Sin embargo, debido al horario y las pocas herramientas, no pudieron rescatar a la víctima en ese momento.

El fiscal comentó que optó por resguardar la seguridad de los rescatistas, pues ya era imposible rescatar con vida a la joven, por lo que canceló la operación por la noche. Retomaron el rescate el domingo por la mañana.

Dijo que esa decisión disgustó a todos los vecinos y familiares, que se aglomeraron en el sitio y quisieron lincharlo a él y a los dos acompañantes de la joven. Indicó que comprende el disgusto y que es consciente que siempre se buscará “un culpable”, pese a que todo apunta a que fue un accidente.

En ese contexto, aclaró que debido a que no hay signos de violencia ni encuentran otros elementos incriminatorios, los dos jóvenes no están detenidos, sino que están bajo resguardo para no ser víctimas de agresiones.

“Presumimos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. En principio, fue una muerte accidental, una muerte imprudente”, planteó. Sin embargo, volvió a aclarar que las investigaciones continúan y seguirán tomando declaraciones.