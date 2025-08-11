Ayolas: joven muere al caer con su vehículo al río Paraná

El informe de la Subcomisaría 21 de Corateí señala que, aproximadamente a las 22:30 del sábado, a través de una llamada telefónica anónima, se tuvo conocimiento de que un automóvil de la marca Toyota, modelo Runx, color negro, chapa N º DAO 225, había caído al río. En su interior se encontraba una mujer identificada como Karen Duarte (28), domiciliada en la zona.

Personal de guardia se hizo presente en el lugar, verificando la veracidad del hecho. Los intervinientes se entrevistaron con Nicolás Aquino Palma (44), domiciliado en la ciudad de Capiatá, Departamento Central.

Este, quien sería pareja sentimental de la víctima, declaró que se encontraban en el lugar y que, en un momento dado, Karen puso en marcha el motor del rodado y avanzó en dirección al río, momento en el cual el vehículo se sumergió.

De forma inmediata, se hicieron presentes efectivos de la Prefectura Naval de Corateí, y, en compañía de otras personas con embarcaciones, iniciaron el rastrillaje para localizar el vehículo.

La búsqueda se extendió por más de tres horas; una vez ubicado el rodado, se comprobó que se requería el apoyo de buzos de la Armada Paraguaya. A raíz de esta situación, el agente fiscal, abogado Hugo Dávalos, ordenó el levantamiento de la búsqueda y solicitó la presencia de los buzos para la mañana de hoy. También se convocó al personal de Investigación de Hechos Punibles y de Criminalística de Misiones.

Al mismo tiempo, Dávalos dispuso la detención de Nicolás Aquino Palma y de Cristian Pablino López (43), este último también se encontraba con ellos en el momento en que se produjo el hecho.

Una vez retirado el rodado, se logró recuperar el cuerpo sin vida de Karen; por disposición, se realizó el traslado hasta la morgue del Hospital Integrado de Ayolas, donde la médica forense, doctora Celaida Ternet, diagnosticó como probable causa de muerte “asfixia por inmersión” (ahogamiento).

El fiscal Hugo Dávalos señaló que los agentes de Criminalística realizaron los primeros peritajes y encontraron envases de bebidas alcohólicas en el interior de rodado, algunos de ellos sin abrir. Además, mencionó que los detenidos se encuentran a cargo del Ministerio Público como parte de las investigaciones.

