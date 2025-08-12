Video: choque en Ñemby deja varios heridos, dos en estado grave

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes sobre la ruta PY01 (ex Acceso Sur), a la altura de Mariscal López, en el barrio 3 de Mayo de Ñemby.

Un bus de transporte de pasajeros perdió el control tras ser impactado contra un tractocamión. Tras el golpe, el bus terminó en una cuneta, hacia el lado derecho de la ruta.

Lea más: Video: joven alcoholizado al volante provoca vuelco de camioneta y gran susto

El bombero Rubén Ojeda explicó que, según el conductor del colectivo, el hecho ocurrió cuando se detuvo para que pasajeros descendieran y el tractocamión lo embistió por detrás. El impacto lo llevó hacia un costado y provocó su caída.

Reportan 16 heridos

El siniestro dejó un saldo de al menos 16 heridos, entre ellos menores de edad. Dos de los pasajeros se encuentran en estado grave y fueron trasladados al Hospital de Trauma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros seis fueron llevados en distintas ambulancias a otros centros sanitarios y varios más fueron trasladados por medios propios, según Ojeda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las lesiones incluyen escoriaciones y posibles fracturas. Algunos pasajeros fueron golpeados por las estructuras metálicas internas del bus, según relató el bombero durante una entrevista por la 1080 AM.