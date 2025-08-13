Exviceministro baleó a un ladrón: el hecho sería catalogado como legítima defensa

Poco antes de las 11:00, la fiscala Verónica Mayor dispuso la libertad del exviceministro del Trabajo, Luis Orué, quien fue aprehendido en la madrugada tras balear a un ladrón dentro de su vivienda.

Orué estuvo por más de 10 horas aprehendido por disposición fiscal por tentativa de lesión grave, tiempo en el que se llevaron a cabo las averiguaciones correspondientes sobre el hecho.

“Se realizaron las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que fueron comunicados por la Comisaría 17ª y luego de levantar los primeros indicios se ordenó la libertad del señor Luis Carlos”, señaló la fiscala Verónica Mayor, quien aclaró que Orué no está siendo procesado.

Ante la consulta de si el hecho sería catalogado como defensa personal, expresó: “Estamos en una etapa muy incipiente de la investigación. Se van a continuar investigando las dos causas. En principio sería legítima defensa, pero necesito los informes de criminalística, de balística y las imágenes de circuito cerrado”.

“Las imágenes del circuito cerrado tendrían mucha relevancia para determinar si el disparo fue en legítima defensa”, agregó la fiscala.

Según las informaciones, el delincuente herido cuenta con varios antecedentes. “Que yo tenga conocimiento, en esta unidad no. Pero según el informe brindado por la Policía, sí tienen varios antecedentes”.

La imputación que se va a presentar contra la persona que ingresó a la vivienda del exviceministro es de hurto agravado con grado de tentativa. “Se va a pedir la prisión preventiva de esta persona, una vez salga del hospital”.