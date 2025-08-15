Policiales

“Narcoligans”: caen hinchas luqueños por venta de drogas

La Senad desarticuló un esquema de microtráfico que operaba utilizando a miembros de la barra brava “Chancholigans” de Luque. Dos personas fueron detenidas en allanamientos llevados a cabo en el barrio Maka’i y se incautaron drogas listas para la venta.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 08:10
Bernardo Sebastián Duarte Garrido (23), detenido por presunta participación en un esquema de microtráfico que operaba a través de la barra brava "Chancholigans".
Bernardo Sebastián Duarte Garrido (23), detenido por presunta participación en un esquema de microtráfico que operaba a través de la barra brava "Chancholigans".Gentileza, Senad

En un operativo conjunto, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público desarticularon un esquema de distribución de drogas que operaba en el barrio Maka’i, ciudad de Luque. Según los datos, utilizaban a integrantes de una barra brava como plataforma para la comercialización ilícita.

Se realizaron tres allanamientos simultáneos en diferentes viviendas de la zona. Como resultado, fueron detenidos Bernardo Sebastián Duarte Garrido (23), y Gabriela Gaona (33), ambos identificados como miembros del grupo “Chancholigans”, vinculado a la hinchada de Luque.

La acción fue ejecutada por agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, en coordinación con el fiscal Marco Amarilla.

Se encontró droga lista para la venta

En poder de los aprehendidos se incautaron 58,5 gramos de pasta base de cocaína (equivalentes a unas 200 dosis), 36,5 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de la droga.

La Senad informó que mantiene operativos permanentes, para combatir redes de microtráfico que se camuflan en grupos de hinchadas organizadas. El objetivo es erradicar su influencia delictiva en comunidades y entornos juveniles.

