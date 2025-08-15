“Narcoligans”: caen hinchas luqueños por venta de drogas

En un operativo conjunto, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público desarticularon un esquema de distribución de drogas que operaba en el barrio Maka’i, ciudad de Luque. Según los datos, utilizaban a integrantes de una barra brava como plataforma para la comercialización ilícita.

Se realizaron tres allanamientos simultáneos en diferentes viviendas de la zona. Como resultado, fueron detenidos Bernardo Sebastián Duarte Garrido (23), y Gabriela Gaona (33), ambos identificados como miembros del grupo “Chancholigans”, vinculado a la hinchada de Luque.

Lea más: Video: Senad frustra envío de cocaína oculta en pantallas LED

La acción fue ejecutada por agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad, en coordinación con el fiscal Marco Amarilla.

Se encontró droga lista para la venta

En poder de los aprehendidos se incautaron 58,5 gramos de pasta base de cocaína (equivalentes a unas 200 dosis), 36,5 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de la droga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Desarticulan foco de microtráfico ligado a presuntos motochorros en J. Augusto Saldivar

La Senad informó que mantiene operativos permanentes, para combatir redes de microtráfico que se camuflan en grupos de hinchadas organizadas. El objetivo es erradicar su influencia delictiva en comunidades y entornos juveniles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp