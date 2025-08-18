Acribillan a un policía en Yby Yaú

Un sub oficial de la Policía Nacional fue acribillado en la tarde de este domingo en Yvy Yaú, departamento de Concepción. Los datos preliminares señalan que recibió varios disparos.

Se trata de César Arzamendia Ocampos (27), sub oficial ayudante quien prestaba servicio en Amambay, a cargo de la Dirección de Policía y comisionado a trabajar con una concejal de la zona.

El homicidio ocurrió en la localidad de Santo Domingo, distrito de Yby Yaú, de donde el agente policial es oriundo.

El comisario Gerardo Duarte, jefe de Gabinete de Concepción, confirmó la información y señaló que la víctima se encontraba de día libre.

Los primeros datos indican que fue acribillado desde un vehículo que se acercó al lugar donde se encontraba, una despensa de la zona.

