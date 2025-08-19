Roban un auto y lo recuperan horas después gracias a que lo dejaron mal estacionado

José Duarte vivió horas de angustia luego de que su automóvil fuera robado, entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada de ayer lunes. El vehículo estaba estacionado en la calle frente a su vivienda en Fernando de la Mora.

Reportó el hecho a la Policía y continuó con su rutina, hasta que en horas de la noche, menos de 24 horas después del hurto, le avisaron que encontraron su auto.

Abandonaron el auto en lugar prohibido

El rodado fue abandonado en una zona de estacionamiento prohibido en el barrio Mariscal Estigarribia de Asunción. Al notar la situación irregular, los vecinos alertaron a la Policía, que constató que se trataba del vehículo denunciado como robado.

El automóvil fue hallado con pinturas de aerosol que indicaban la prohibición de estacionar, puesto que estaba obstaculizando el paso.

El propietario relató que, a pesar de los rastros de violencia en el tambor de arranque, pudo recuperar la mayoría de sus pertenencias que estaban en el vehículo, incluidos estudios clínicos que debía presentar para una cirugía. Solo perdió su billetera y una conservadora que llevaba consigo.

Agradeció a los vecinos que dieron aviso a la Policía y expresó su deseo de que otras víctimas recuperen sus automóviles hurtados.

“Estamos todos expuestos todos los días, estacionás en la calle, salís de laburar y no encontrás más tu auto. Es una pérdida total”, lamentó.