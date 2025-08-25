Preso sambuku de San Pedro de Ycuamandyyú habría ordenado sicariato en Tacuatí

El caso de sicariato se produjo el jueves de tarde (21 de agosto) dentro del comercial Homero, situado en el el barrio Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Tacuatí, departamento de San Pedro.

La víctima del atentado fue identificada como Victoria Ovelar Prieto, de 35 años, quien estaba atendiendo a un cliente cuando entró a su negocio un sicario que directamente le disparó con un revólver.

La mujer cayó al piso, detrás de su mostrador, y el gatillero le volvió a disparar, como para rematarla. Afortunadamente para la víctima, el criminal tuvo tan mala puntería que los tiros no produjeron daños severos.

Incidentes previos al sicariato

La propia víctima le dijo a los policías que venía recibiendo amenazas de parte de un recluso de la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyú, Marcelino Bogado Suárez, de 30 años, quien habría sido su pareja.

Supuestamente, la comerciante Victoria Ovelar Prieto le prestó dinero al convicto Marcelino Bogado Suárez para que este consiguiera la medida de salidas transitorias de la cual goza actualmente, pese a que aún le quedan 10 años de la sentencia de 22 años que le impusieron por homicidio y extorsión que ocurrieron en 2013.

De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, la mujer le habría pedido al preso que ya le devolviera el dinero, al menos en partes, a lo que el recluso se habría negado, supuestamente molesto porque ella ya habría iniciado una relación con otra persona.

Siempre según la hipótesis del caso, el “preso sambuku” habría contratado al sicario para matar a su expareja de modo a no pagar el préstamo que le hizo ella. sin embargo, el matón falló en su misión.

De hecho, al día siguiente del ataque el fiscal Juan Daniel Benítez Miranda y agentes policiales incautaron el automóvil Toyota Allion perteneciente al preso sospechoso y que estaba estacionado frente a la cárcel.

Al mismo tiempo, los agentes penitenciarios incautaron un celular que el reo tenía en su celda adentro del penal.

El supuesto mandante del atentado sale de la prisión los martes y regresa los jueves, informaron los investigadores.

De momento, no hay aún elementos fácticos para imputar al asesino convicto.