Feminicidio en Concepción: autopsia se realiza en Asunción y el supuesto autor permanece internado

Este martes se realiza en la morgue judicial ubicada en Asunción, la autopsia del cuerpo de Liz Antonia Salinas, quien ayer fue degollada por su pareja Diego Borja Ramírez, de 35 años. Además la mujer presentaba heridas cortantes en la cabeza y aparentemente había peleado con su agresor.

El arma blanca utilizada para el crimen fue dejada cerca del cuello de la mujer.

Lea más: Concepción: hombre hombre que degolló a su pareja protagoniza accidente de tránsito y queda detenido

La fiscala del caso, Carolina Quevedo Lailla, acompaña el examen médico detallado. “La autopsia se realiza porque existe un protocolo de investigación penal del hecho punible de feminicidio, adoptado a nivel latinoamericano”, explicó la agente del Ministerio Público.

Agregó que Borja Ramírez ayer se abstuvo de declarar y hoy fue imputado por feminicidio, el escrito fue presentado ante el Juzgado de la magistrada Liz Romero.

Internado y estable<b> </b>

El director del Hospital Regional de Concepción, doctor Mario Pérez, explicó que el supuesto feminicida, a consecuencia del accidente de tránsito cuando manejaba una motocicleta e impactó de frente por un camión en el puente Nanawa, presenta traumatismo de cráneo leve, además de fractura de clavícula derecha y fractura de muñeca lado derecho, heridas desgarrantes en el pabellón auricular izquierdo.

Sigue internado en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Concepción y cuenta con custodia policial.