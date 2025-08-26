Policiales

Feminicidio en Concepción: autopsia se realiza en Asunción y el supuesto autor permanece internado

El cuerpo de la mujer víctima de feminicidio ocurrido ayer en la capital del primer departamento fue trasladado a Asunción donde se le practica la autopsia. En tanto que el sindicado de asesinar a la mujer de 25 años, sigue internado en el hospital regional de Concepción y su cuadro es estable. Tuvo fracturas y traumatismo de cráneo leve.

Por Aldo Rojas
26 de agosto de 2025 - 12:40
Un policía custodia el lugar donde está internado el presunto feminicida, Diego Borja Ramírez, quien recibió visitas este martes.

Este martes se realiza en la morgue judicial ubicada en Asunción, la autopsia del cuerpo de Liz Antonia Salinas, quien ayer fue degollada por su pareja Diego Borja Ramírez, de 35 años. Además la mujer presentaba heridas cortantes en la cabeza y aparentemente había peleado con su agresor.

El arma blanca utilizada para el crimen fue dejada cerca del cuello de la mujer.

La fiscala del caso, Carolina Quevedo Lailla, acompaña el examen médico detallado. “La autopsia se realiza porque existe un protocolo de investigación penal del hecho punible de feminicidio, adoptado a nivel latinoamericano”, explicó la agente del Ministerio Público.

Agregó que Borja Ramírez ayer se abstuvo de declarar y hoy fue imputado por feminicidio, el escrito fue presentado ante el Juzgado de la magistrada Liz Romero.

En esta casa fue asesinada ayer Liz Antonia Salinas. La vivienda está ubicada en el barrio San Antonio de la ciudad de Concepción.

Internado y estable<b> </b>

El director del Hospital Regional de Concepción, doctor Mario Pérez, explicó que el supuesto feminicida, a consecuencia del accidente de tránsito cuando manejaba una motocicleta e impactó de frente por un camión en el puente Nanawa, presenta traumatismo de cráneo leve, además de fractura de clavícula derecha y fractura de muñeca lado derecho, heridas desgarrantes en el pabellón auricular izquierdo.

Sigue internado en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Concepción y cuenta con custodia policial.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

