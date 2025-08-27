Fiscal de Luque investiga asalto al intendente de Areguá

La agente fiscal de Luque, Sophia Galeano investiga el asalto y posterior robo con toma de rehén sufrido por la familia del intendente de Areguá, Denis Torres, en la madrugada de ayer martes.

Los datos refieren que, cinco personas encapuchadas habrían ingresado y violentado el interior de la casa, donde golpearon, maniataron y encerraron a las víctimas.

Del lugar, los supuestos malvivientes se alzaron con tres aparatos celulares, una tablet, dinero en efectivo y un cheque, además de un automotor, propiedad de la esposa del jefe comunal aregüeño.

Luego de las investigaciones, uno de los teléfonos fue hallado en la zona de Aratirí, ciudad de Capiatá.

La Fiscalía trabaja en conjunto con los departamentos de Investigación de Delitos y Criminalística del Departamento Central, además del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional.