Cae presunto “tortolero” con drogas y evidencias en Capiatá

El detenido fue identificado como Sebastián González Sanabria (21), quien contaba con una orden de captura pendiente, impartida por supuesto hurto agravado (tortoleada), firmada por el fiscal de Capiatá, Benjamín Maricevich, según los datos.

De su poder fue confiscado un automóvil Toyota Vitz gris plateado modelo 2005 y chapa BUX 710, que presuntamente usaba para concretar sus golpes y un aparato celular marca Samsung, A13 de color azul.

La captura del prófugo tuvo lugar a las 12:50 de hoy sobre la calle Pykasú de la ciudad de Capiatá, por parte de agentes de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía del Departamento Central, que rastreaban su paradero.

El caso de hurto agravado

De acuerdo a las fuentes policiales, Sebastián González Sanabria es sindicado con el presunto responsable del caso de hurto agravado que resultó víctima Juan Tomás Villalba Salinas, el pasado 5 de julio en la ciudad de Capiatá.

Conforme a la investigación del caso, la víctima había dejado estacionado su vehículo al costado del Colegio Politécnico “Cooperativa Capiatá”, ubicada sobre una calle sin nombre casi Monseñor Darío Céspedes del mencionado distrito.

Según lo denunciado por la víctima, el atraco ocurrió entre las 18:30 y 19:15 horas de esa fecha y el presunto delincuente se llevó varias de sus pertenencias de valor, tras quebrar una de las ventanillas del rodado.

Entre los objetos robados figuran documentos como su pasaporte, registro de conducir y cédula de identidad, como así también, varias cédulas de vehículo automotor, con matrículas GERT 002, VIGI 002, ALD 490 y GERT 010.

También denunció ante la Policía como robadas cuatro tarjetas de crédito de las entidades Banco Continental, Banco Sudameris, Bancop y Cooperativa Medalla Milagrosa, que estaban a su nombre, así como G. 20 millones en efectivo y un lote de joyas de oro.

Bolsones con drogas

Además de las evidencias incriminatorias, los investigadores policiales requisaron de su poder un bolsón negro que contenía 8 gramos de cocaína distribuidos en 10 dosis y una cartera de mano marrón con detalles de color rosado, con 140,2 gramos de marihuana, distribuidos en 17 dosis.

Se dio participación a agentes policiales de Antinarcóticos y tanto el detenido como las evidencias incautadas quedaron a disposición del fiscal interviniente.