Costanera Norte: vuelco de vehículo complica tránsito al microcentro

El conductor de una camioneta Toyota Prado sufrió un fuerte accidente que terminó en vuelco esta mañana en la avenida Costanera Norte. Pese al impacto, resultó prácticamente ileso. La PMT trabaja para agilizar el tránsito con dirección al microcentro, que se encuentra con muchas dificultades.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 07:27
Así terminó una camioneta que volcó en zona Costanera de Asunción a raíz de un gran charco de agua acumulada tras las lluvias.
Así terminó una camioneta que volcó en zona Costanera de Asunción a raíz de un gran charco de agua acumulada tras las lluvias.Brian Cáceres, ABC TV

El aparatoso accidente de tránsito se registró pasadas las 6:00 de este lunes, sobre la avenida Costanera Norte. Según detallaron desde la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, se dio cerca de la desembocadura del arroyo Mburicaó y el rodado terminó en el carril de acceso al microcentro de Asunción.

Según relataron, el conductor de la camioneta se encontraba circulando con dirección a Chaco’i, perdió el control de su rodado, cruzó el paseo central y terminó volcando en el carril contrario.

Accidente y vuelco en zona Costanera Norte. La PMT trabaja para despejar el tránsito.
Accidente y vuelco en zona Costanera Norte. La PMT trabaja para despejar el tránsito.

¿Cómo se produjo el vuelco?

El suboficial inspector Gustavo Caballero, de la PMT de Asunción, detalló que el chofer relató que perdió el control tras desviar el agua acumulada que se encuentra en ese punto.

“Él refiere que le hizo perder el control el agua, prácticamente embistió por el paseo central y a raíz de eso se produjo el vuelco del rodado”, detalló. El conductor salió prácticamente ileso pese al fuerte impacto.

“Salió por la parte trasera de su vehículo. Él se encontraba solo, refiere que se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo hacia la ciudad de Chaco’i. Gracias a Dios no sufrió lesiones”, manifestó el representante de la PMT en vivo para ABC TV.

El vehículo terminó a pocos metros del desagüe pluvial del puente del arroyo Mburicaó. Con frecuencia, la lluvia se acumula formando grandes charcos de agua que enlentecen el tránsito vehicular. Agentes de la Policía suelen trabajar ellos mismos para hacer que el agua circule, pues ya se produjeron varios accidentes en ese punto debido a dicho problema.

