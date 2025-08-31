Concejal de Ybyrarobaná fallece en accidente de tránsito

El auto en el que iba Eusebio Franco quedó destrozado tras chocar contra dos camiones en la ruta PY03, en el distrito de Ybyrarobaná, en inmediaciones del Cerro Verde.

Según comentó el oficial inspector Pablo Sanabria, de la subcomisaría novena de Pas Itá a nuestra redacción, el concejal se dirigía a su domicilio de Ybyrarovana, cuando volvía de la localidad de Corpus Christi.

El vehículo en el que iba solo el concejal, un Toyota Premio color bordo, chocó primero con un tracto camión que iba en sentido contrario, lo que le hizo perder el control del auto del concejal y que terminó chocando contra otro tracto camión que también iba en sentido contrario.

El concejal perdió la vida tras el hecho. Los conductores de los camiones fueron sometidos al alcotest y dieron resultado negativo.

Conductores deberán presentarse a la Fiscalía

Si bien por disposición fiscal ambos conductores fueron liberados, deberán presentarse el lunes para realizar una declaración indagatoria.