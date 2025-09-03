Itá: Fiscalía ordena búsqueda y localización de una mujer desaparecida

La fiscala Alejandra Vera requirió a la Policía Nacional un informe detallado sobre las diligencias realizadas por la desaparición de Silvia López Galeano (40), quien vive en el barrio María Auxiliadora de Itá.

El hecho fue reportado al Ministerio Público mediante una nota policial y en documento se detalla que López Galeano se encuentra con paradero desconocido desde el 28 de agosto pasado.

Conforme la denuncia, la mujer es de contextura delgada, estatura alta, cabello rubio, y al momento de su desaparición vestía una campera lila, pantalón jeans negro y calzado deportivo rojo. Sus familiares también detallaron que no es la primera vez que se ausenta y comunicaron que aparentemente tendría trastornos mentales.

Investigación en curso

La Fiscalía aseguró que la investigación del hecho está en curso y en caso de contar con información que pueda ayudar a localizar a Silvia López Galeano, uno puede comunicarse al (0971) 972674 o en la comisaría más cercana.

