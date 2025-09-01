Caacupé: Fiscalía ordena búsqueda de madre e hijo desaparecidos

La fiscala Noelia Montanía, de la Unidad Penal N.º 1 de Caacupé, requirió a la Policía Nacional un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la búsqueda, localización y rescate de Daniela Blanco Estigarribia y de su hijo, Ángel Adorno Blanco (2), quienes están desaparecidos desde ayer.

La desaparición fue reportada hoy ante la Policía por Néstor Adorno González y la nota correspondiente fue remitida al Ministerio Público.

De momento, la Fiscalía pide ser informada si es que ya está en marcha la búsqueda y localización de la mujer y el pequeño, ya que, en caso contrario, es un procedimiento que debe iniciar de inmediato.

Asimismo, la investigación está abierta y en caso de tener cualquier tipo de información que pueda ayudar a dar con el paradero de ambos, se insta a una comunicación a la Policía o la Fiscalía.

