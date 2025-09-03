Liberan al policía que abatió a un delincuente en Ciudad del Este

Un violento ataque con fines de robo a un local de cambistas se registró este miércoles en la zona del kilómetro 7 de Ciudad del Este. Por el hecho, un policía que custodiaba la zona reaccionó con disparos y abatió a uno de los delincuentes.
El uniformado, Gustavo Salinas Gómez (38), fue detenido por la muerte de Jorge Rolón Cardozo (27), alias “Wifi”, un conocido asaltante con antecedentes penales por varios casos de robo agravado.
Según la versión oficial divulgada por el Ministerio Público, la detención ordenada por la fiscala Cinthia Leiva Cardozo, fue para esclarecer el hecho.
Libertad para el policía
Luego de unas horas de su detención, la misma fiscala dispuso levantar la medida restrictiva de libertad impuesta contra Salinas Gómez, aunque sin perjuicio de volver sobre dicha medida.
