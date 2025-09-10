Viajero quedó en medio de un tiroteo en Caaguazú y se salvó de milagro

El afectado fue identificado como Fabio Chávez (36), quien se desplazaba a bordo de su Toyota Vitz 2007, color gris oscuro, con destino al Hospital General de Coronel Oviedo, cuando de repente quedó en medio del intercambio de disparos. Uno de los proyectiles impactó de lleno en la ventanilla del lado del acompañante de su vehículo.
“Me salvé de milagro”, relató el conductor Fabio Chávez, al contar que la bala atravesó el vidrio y quedó incrustada a escasos centímetros de su cuerpo.
El tiroteo se registró cerca de las 03:30 y dejó tres policías heridos, todos integrantes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Chávez, en cambio, resultó ileso, aunque con su vehículo dañado y con un gran susto que difícilmente olvidará.