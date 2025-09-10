Policiales

Viajero quedó en medio de un tiroteo en Caaguazú y se salvó de milagro

CAAGUAZÚ. Un ciudadano que viajaba de madrugada por la Ruta PY02 rumbo a su tratamiento de diálisis se convirtió en testigo y víctima colateral cuando su vehículo recibió un proyectil durante el violento tiroteo entre un grupo comando y efectivos de la FOPE. El hecho ocurrió este miércoles en la Colonia 1º de Mayo, cuando al menos 15 delincuentes fuertemente armados intentaron asaltar un convoy de camiones de encomiendas de la empresa Express.

Por Víctor Daniel Barrera
10 de septiembre de 2025 - 11:28
Fabio Chávez, mostrando el orificio de entrada del proyectil que impactó en la ventanilla derecha de su rodado.
El afectado fue identificado como Fabio Chávez (36), quien se desplazaba a bordo de su Toyota Vitz 2007, color gris oscuro, con destino al Hospital General de Coronel Oviedo, cuando de repente quedó en medio del intercambio de disparos. Uno de los proyectiles impactó de lleno en la ventanilla del lado del acompañante de su vehículo.

“Me salvé de milagro”, relató el conductor Fabio Chávez, al contar que la bala atravesó el vidrio y quedó incrustada a escasos centímetros de su cuerpo.

El tiroteo se registró cerca de las 03:30 y dejó tres policías heridos, todos integrantes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Chávez, en cambio, resultó ileso, aunque con su vehículo dañado y con un gran susto que difícilmente olvidará.

