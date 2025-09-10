Viajero quedó en medio de un tiroteo en Caaguazú y se salvó de milagro

CAAGUAZÚ. Un ciudadano que viajaba de madrugada por la Ruta PY02 rumbo a su tratamiento de diálisis se convirtió en testigo y víctima colateral cuando su vehículo recibió un proyectil durante el violento tiroteo entre un grupo comando y efectivos de la FOPE. El hecho ocurrió este miércoles en la Colonia 1º de Mayo, cuando al menos 15 delincuentes fuertemente armados intentaron asaltar un convoy de camiones de encomiendas de la empresa Express.