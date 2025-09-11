Policía alerta sobre nueva modalidad de engaño de robacoches

En Ñemby, agentes de la Dirección de Automotores de la Policía, regional de Ytororó, recuperaron ayer un automóvil robado Toyota Allion, año 2000, que tras la inspección técnica reveló alteraciones en su estructura.

Según el informe, el rodado presentaba sustitución de piezas e implante de chasis, práctica común en vehículos robados que luego buscan ser vendidos.

“La sustitución de piezas consiste en el corte de extremo a extremo del chasis original, que luego es reemplazado por otro para coincidir con la documentación. A simple vista todo parece legal, pero con la inspección técnica se confirma la adulteración”, explicó el comisario Marcos Martínez, jefe del Departamento de Control de Automotores.

Lea más: Policía desarticula banda dedicada al robo de vehículos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Verificaron víctimas de robacoches

El comisario agregó que varias víctimas de robo de vehículos fueron convocadas para reconocer el vehículo, ya que este tipo de modificaciones suele utilizarse también para encubrir automóviles robados dentro del territorio nacional.