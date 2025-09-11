Policía recupera dos vehículos robados en procedimientos en Ñemby y Coronel Oviedo

La Policía Nacional logró recuperar dos vehículos denunciados como robados en procedimientos realizados este jueves en las ciudades de Ñemby y Coronel Oviedo, según informó el comisario Marcos Martínez, del Departamento de Control de Automotores.

Vehículo con implante de chasis

En Ñemby, agentes de la regional de Ytororó verificaron un Toyota Allion, año 2000, sobre la calle Virgen de Fátima y Manuel Ortiz Herrero. El rodado estaba en poder de Alberto Medina y, tras la inspección técnica, se constató que presentaba sustitución de piezas e implante de chasis, una práctica común en vehículos robados.

“La sustitución de piezas consiste en el corte de extremo a extremo del chasis original, que luego es reemplazado por otro para que coincida con la documentación. A simple vista todo parece en regla, pero al revisar con personal técnico se confirma la adulteración”, explicó Martínez.

El comisario señaló que varias víctimas de robo de vehículos fueron convocadas para reconocer el rodado, ya que este tipo de modificaciones suele utilizarse para encubrir automóviles hurtados dentro del territorio nacional.

Detenido tras robo de automóvil

El segundo procedimiento tuvo lugar en Coronel Oviedo, tras una alerta de la Comisaría Primera de Caaguazú. Un Toyota Crown había sido denunciado como robado por hurto mientras estaba estacionado. Gracias al sistema 911 y a las cámaras de seguridad, el vehículo fue localizado cuando se desplazaba hacia Coronel Oviedo.

Durante el operativo, la Policía detuvo a Matías Martínez, de 20 años, presunto autor del hecho, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.