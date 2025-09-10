Delincuente roba auto y choca contra varios vehículos en plena huida

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 15:10, en el local Neucard Cubiertas, ubicado sobre la avenida Mariscal Estigarribia del barrio Bernardino Caballero. La víctima, Blas Moisés Brítez Centurión (31), había dejado su automóvil Toyota Crown, color negro, para un cambio de neumáticos, cuando de manera sorpresiva el supuesto autor del robo abordó el rodado y escapó raudamente del sitio.

El aprehendido fue identificado como Mathias Eduardo Martínez Benítez (20), domiciliado en el barrio Maristas de esta ciudad. Tras la denuncia, personal policial montó un operativo y con apoyo de comisarías aledañas lograron ubicarlo en la compañía Espinillo, a unos 4 kilómetros de la Ruta PY02, donde finalmente fue detenido y el vehículo recuperado.

El joven, durante la huida, habría colisionado contra otros vehículos, generando daños materiales en la zona. Tanto el rodado como el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público.