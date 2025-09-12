Presunto intento de feminicidio en Villeta: mujer fue gravemente herida

Un presunto intento de feminicidio se registró en la tarde del jueves en la compañía Naranjaisy, de la ciudad de Villeta. La víctima fue identificada como María del Carmen Pérez López, de 42 años, quien sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital de Traumas.

Según el informe de la Comisaría 14ª, el presunto autor es Luciano Rafael Báez Mereles, de 56 años, expareja de la mujer, quien tras la agresión se dio a la fuga y se encuentra con paradero desconocido.

Estado de salud

El suboficial Adolfo Arroyo, de la Comisaría 14ª Central, explicó que la alerta llegó a través de una llamada al sistema 911. Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron a la mujer con heridas de arma blanca en el cuello y en ambos brazos, por lo que se solicitó la presencia de bomberos y una ambulancia del Hospital Distrital de Villeta, desde donde luego fue derivada al Hospital de Traumas.

El médico de guardia de Villeta, Dr. Luis Barboza, señaló que la víctima presentaba un corte en el cuello del lado derecho, escoriaciones bajo la mandíbula, un corte en el dedo índice de la mano izquierda y una marcada labilidad emocional, además de presión arterial elevada.

Ante la gravedad de las lesiones, se dispuso su derivación inmediata al Hospital de Traumas en Asunción, donde permanece internada bajo observación especializada.

Investigación en curso

La investigación quedó a cargo de la fiscal Viviana Llano, de la Unidad Penal Nº 2, quien ordenó la elaboración del acta de denuncia escrita y la remisión de lo actuado a su unidad para continuar con las diligencias. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.