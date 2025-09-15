Conductor fallece tras chocar contra el muro de un puente en Capiatá

El trágico accidente de tránsito se produjo aproximadamente a las 4:20 de este lunes, a la altura del kilómetro 18,5 de la ruta PY02, en la zona de exAratiri, ciudad de Capiatá. Según los datos de la Policía Nacional, la víctima fatal conducía un Kia Picanto gris con dirección a San Lorenzo cuando se produjo el choque.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Candia Melgarejo, quien perdió el control de su automóvil y chocó contra la estructura de hormigón ubicada en la calzada, al costado del puente Tayazuapé.

El hombre fue rescatado del vehículo ya sin signos vida por bomberos voluntarios, quienes le practicaron la reanimación por casi 45 minutos, hasta la llegada del personal del SEME, que confirmó su deceso.

Lea más: Motociclista muere en accidente en rotonda del puente Héroes del Chaco

Alta congestión vehicular en el acceso a San Lorenzo

El accidente fatal provocó bloqueo parcial de la ruta PY02 y una fuerte congestión vehicular en el acceso a San Lorenzo. Para descomprimir el tránsito, las autoridades habilitaron de manera temporal el carril de salida en doble sentido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con los intervinientes, por el estado en que quedó el rodado, el accidente se habría producido a alta velocidad, aunque las causas exactas aún se encuentran bajo investigación.